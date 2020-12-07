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Ворскла: Финансирование команды позволяет бороться за самые высокие позиции в украинском футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

В Полтаве все спокойно

Ворскла: Финансирование команды позволяет бороться за самые высокие позиции в украинском футболе
Новина українською

"Ворскла" отреагировала на информацию в СМИ о финансовых проблемах в клубе, сделав заявление на официальном сайте.

"Отвечая на запрос многих масс-медиа относительно "вбросов" порции фейковой информации "желтой" прессой во всемирную сеть, сообщаем следующее: на сегодняшний день футбольный клуб "Ворскла" имеет стабильную финансовую базу. Все обязательства, которые менеджмент "Ворсклы" взял на себя, выполняются в полной мере.

Команды из структуры клуба обеспечены необходимым для того, чтобы иметь полноценный тренировочный процесс и выполнять поставленные на сезон задачи.

Инвесторы "Ворсклы" уже сейчас рассматривают бюджетирование на следующий год, учитывая рекомендации и пожелания тренерского совета и всех футболистов.

Финансирования, которое сейчас получает, в частности, главная команда структуры, вполне хватит для того, чтобы бороться за самые высокие позиции в украинском футболе", — говорится в заявлении "Ворсклы".

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что инвестор полтавской "Ворсклы" бизнесмен Константин Жеваго предлагал некоторым знакомым бизнесменам купить у него клуб. И так как никто пока что не откликнулся на данное предложение, существует вероятность того, что по окончанию сезона клуб попросту будет распущен.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
08.12.2020 в 00:32
А что с Горняк -Спорт ..тоже Фейк ..Спонсоры вроде теже
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