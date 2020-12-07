Ворскла: Финансирование команды позволяет бороться за самые высокие позиции в украинском футболе

"Ворскла" отреагировала на информацию в СМИ о финансовых проблемах в клубе , сделав заявление на официальном сайте.

"Отвечая на запрос многих масс-медиа относительно "вбросов" порции фейковой информации "желтой" прессой во всемирную сеть, сообщаем следующее: на сегодняшний день футбольный клуб "Ворскла" имеет стабильную финансовую базу. Все обязательства, которые менеджмент "Ворсклы" взял на себя, выполняются в полной мере.

Команды из структуры клуба обеспечены необходимым для того, чтобы иметь полноценный тренировочный процесс и выполнять поставленные на сезон задачи.

Инвесторы "Ворсклы" уже сейчас рассматривают бюджетирование на следующий год, учитывая рекомендации и пожелания тренерского совета и всех футболистов.

Финансирования, которое сейчас получает, в частности, главная команда структуры, вполне хватит для того, чтобы бороться за самые высокие позиции в украинском футболе", — говорится в заявлении "Ворсклы".