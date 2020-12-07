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Ворскла: Финансирование команды позволяет бороться за самые высокие позиции в украинском футболе
В Полтаве все спокойно
"Ворскла" отреагировала на информацию в СМИ о
"Отвечая на запрос многих масс-медиа относительно "вбросов" порции фейковой информации "желтой" прессой во всемирную сеть, сообщаем следующее: на сегодняшний день футбольный клуб "Ворскла" имеет стабильную финансовую базу. Все обязательства, которые менеджмент "Ворсклы" взял на себя, выполняются в полной мере.
Команды из структуры клуба обеспечены необходимым для того, чтобы иметь полноценный тренировочный процесс и выполнять поставленные на сезон задачи.
Инвесторы "Ворсклы" уже сейчас рассматривают бюджетирование на следующий год, учитывая рекомендации и пожелания тренерского совета и всех футболистов.
Финансирования, которое сейчас получает, в частности, главная команда структуры, вполне хватит для того, чтобы бороться за самые высокие позиции в украинском футболе", — говорится в заявлении "Ворсклы".
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что инвестор полтавской "Ворсклы" бизнесмен Константин Жеваго предлагал некоторым знакомым бизнесменам купить у него клуб. И так как никто пока что не откликнулся на данное предложение, существует вероятность того, что по окончанию сезона клуб попросту будет распущен.
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