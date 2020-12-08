Психолог и мотиватор: сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов

Юрий Вильевич Максимов родился 8 декабря 1968 года в Херсоне, сегодня ему исполняется 52 года. Максимов – бывший украинский футболист, сейчас работает главным тренером "Ворсклы", он возглавляет полтавчан уже больше года.

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Выступал за национальную сборную Украины (27 матчей, 5 голов), защищал цвета "Вердера" (Кубок Германии и Кубок Интертото), "Днепра" (серебро чемпионата Украины), киевского "Динамо" (золотой комплект медалей и Кубок страны) и других украинских клубов.

Ранее Юрий Вильевич возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанскую "Кешлю". С "Ворсклой" Максимов доходил до финала Кубка Украины (2019/20).