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Психолог и мотиватор: сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов

Премьер-лига
(2 голосов)

Игроки регулярно говорят, как приятно работать со специалистом

Психолог и мотиватор: сегодня отмечает день рождения Юрий Максимов
Новина українською

Юрий Вильевич Максимов родился 8 декабря 1968 года в Херсоне, сегодня ему исполняется 52 года. Максимов – бывший украинский футболист, сейчас работает главным тренером "Ворсклы", он возглавляет полтавчан уже больше года.

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Выступал за национальную сборную Украины (27 матчей, 5 голов), защищал цвета "Вердера" (Кубок Германии и Кубок Интертото), "Днепра" (серебро чемпионата Украины), киевского "Динамо" (золотой комплект медалей и Кубок страны) и других украинских клубов.

Ранее Юрий Вильевич возглавлял "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Мордовию", казахстанский "Тараз" и азербайджанскую "Кешлю". С "Ворсклой" Максимов доходил до финала Кубка Украины (2019/20).

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В статье: Юрий Максимов
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Комментарии (2)
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fabo36
08.12.2020 в 10:01
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Litb@rski (Кёльн)
08.12.2020 в 09:50
Здоровья , удачи и успехов с Ворсклой !!!!!!
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