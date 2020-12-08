Герой футбольного дня. Шахаб

Вот и одно из преимуществ выступления за маленькие и небогатые на достижения клубы – легче вписать свое имя в историю. Шахаб выступает за "Олимпик" второй сезон и впервые в своей карьере этот форвард забивает больше шести голов за футбольный год. Восемь точных ударов – личный рекорд иранского форварда, хотя впереди еще половина сезона.

Восемь голов в текущем розыгрыше УПЛ вместе с шестью голами, забитыми в прошлом году, сделали Шахаба Захеди лучшим бомбардиром "Олимпика" на уровне элитных выступлений. Отличная реклама для селекционеров дончан: на задворках футбольного мира они нашли игрока, уже ставшего серьезным активом "Олимпика". За Шахаба, при этом, дончане не платили компенсацию.

Здесь уместно упомянуть об еще нескольких метких выстрелах менеджерского отдела "Олимпика": Моха, Максим Тейшейра, Матар, Даниэль Романовский – это все находки, которыми, в принципе, можно гордиться. Хотя и без ошибок (Гути, Йосип Вукович, Леонидас, Демир Эмири) не обходится.

Следующий этап в развитии – это научиться с выгодой для клуба продавать футболистов, на которых есть спрос. "Олимпик" уже имеет опыт заработка на трансферном рынке, хотя кажется, что с тем же Мохой продешевили. Вероятно, этот игрок стоил больше, чем 150 тысяч евро (данные transfermarkt).

Самой удачной продажей "Олимпика", если верить открытым источникам, является Эмерсон и вырученные за него 265 тысяч евро. Кроме него и Мохи, поступление в казну клуба сделал уход Дмитрия Немчанинова.

Потенциально Шахаб может возглавить и этот список – список самых дорогих продаж клуба. Контракт иранца с "Олимпиком" действует до лета 2021-го года и уже сейчас, по разной информации, к нему присматриваются более состоятельные участники УПЛ. Поверить в то, что "Динамо" может пригласить Шахаба, не так уж и сложно. Киевлянам нужен форвард, а с "Олимпиком" у столичных хорошие отношения – дончане арендуют стадион, да и о Бенито с Каргбо, набирающихся опыта именно в клубе Владислава Гельзина, забывать не стоит. Вопрос возникает относительно самого Шахаба: готов ли иранец сделать шаг вперед уже в ближайшее время? Матар Диайе не так давно пытался пройти по этому маршруту, но был забракован тренерами, не слишком вникавшими в суть игроков. А сейчас у руля "Динамо" – скрупулезный и интеллектуальный тренер, умеющий разбираться в людях.

С другой стороны, Шахаб – это ведь не Матар. Каждый случай уникален. А каждый шаг будет осмысленным. Потому что Мирча Луческу иного не допускает.