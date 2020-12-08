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Президент Руха: На Кухаревича есть три претендента из Бельгии
Едут смотреть
Григорий Козловский, президент львовского "
Мы нашли молодого футболиста, которому тогда было 18 лет, - Николай Кухаревич. Так выглядело, что он был никому не нужен. Мы его пригласили к себе. За год времени, если есть условия для тренировок, проживания, это дает свой результат.
Сегодня у меня на столе лежит три предложения из Бельгии - генеральные директора и скауты приезжают на игру с "Днепром-1", едут смотреть на него вживую.
Будут предложения, я это понимаю и знаю. Но я на это смотрю нормально, ведь это предложения от хороших европейских клубов, грандов Бельгии. Дать молодому футболисту поехать играть в Европу - это для нас, клуба, академии - большая честь. Первая ласточка на выходе!
Матч 13 тура УПЛ "Рух" - "Днепр-1" состоится 12 декабря, начало в 19:30.
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