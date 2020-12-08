Тете признан лучшим игроком Шахтера второй месяц подряд

" Шахтер " подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в ноябре.

По результатам опроса болельщиков в соцсетях первое место занял вингер "горняков" Тете.

Второе место досталось Тарасу Степаненко, а замкнул тройку Алан Патрик.

Отметим, что в ноябре Тете играл во всех 5 поединках "Шахтера", при этом матчи он провел с первой и до последней минуты. Бразилец поучаствовал в дебютной голевой атаке в противостоянии с "Динамо" (3:0), а также стал автором гола в ворота "Днепра-1" (1:0).