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Тете признан лучшим игроком Шахтера второй месяц подряд
И в ноябре тоже
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По результатам опроса болельщиков в соцсетях первое место занял вингер "горняков" Тете.
Второе место досталось Тарасу Степаненко, а замкнул тройку Алан Патрик.
Отметим, что в ноябре Тете играл во всех 5 поединках "Шахтера", при этом матчи он провел с первой и до последней минуты. Бразилец поучаствовал в дебютной голевой атаке в противостоянии с "Динамо" (3:0), а также стал автором гола в ворота "Днепра-1" (1:0).
Напомним, что Тете также
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