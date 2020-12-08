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Тете признан лучшим игроком Шахтера второй месяц подряд

Премьер-лига
(1 голосов)

И в ноябре тоже

Тете признан лучшим игроком Шахтера второй месяц подряд
Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в ноябре.

По результатам опроса болельщиков в соцсетях первое место занял вингер "горняков" Тете.

Второе место досталось Тарасу Степаненко, а замкнул тройку Алан Патрик.

Отметим, что в ноябре Тете играл во всех 5 поединках "Шахтера", при этом матчи он провел с первой и до последней минуты. Бразилец поучаствовал в дебютной голевой атаке в противостоянии с "Динамо" (3:0), а также стал автором гола в ворота "Днепра-1" (1:0).

Напомним, что Тете также был признан лучшим игроком "Шахтера" и в октябре.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Joyce (Donetsk)
08.12.2020 в 17:58
Без вопросов, но когда отсутствует Степа, ШД превращается в старлетку. Степаненко - становый хребет ШД, хотя от игры Соломона, ТТ и т.д. я получаю эстетическое удовольствие куда в большей степени. Но факт есть факт: есть Степа, есть ШД...
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