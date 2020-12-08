Николай Павлов: Жеваго интересовался продажей Ворсклы еще до убийства Бабаева

Экс-тренер полтавской "Ворсклы" Николай Павлов прокомментировал информацию о том, что владелец полтавского клуба Константин Живаго заинтересован в том, чтобы продать футбольный клуб.

"Прочитав эту новость, не удивился. Со времен убийства Олега Мейдановича Бабаева в "Ворскле" не было ни одного руководителя, который был достоин этого человека. И у Константина Жеваго не было ни одного такого посредника между ним и клубом, каким был Бабаев. Он был другом Жеваго, его партнером, сидел с ним за одним столом и знал, что при нем "Ворскла" будет работать, как часовой механизм. Но этот механизм уже тогда барахлил, Бабаеву было тяжело, а Жеваго как-то на новогоднем ужине в Киеве через Бабаева поинтересовался, наводил справки, можно ли будет продать полтавский клуб.

После того, как рухнул банк "Финансы и кредит", у многих работников клуба, у футболистов, сгорели там большие деньги – 50 и 100 тысяч долларов. Они не могли их даже снять на лечение онкологических заболеваний своих родственников. Денег нет, сгорели. Владелец клуба тоже не в Украине.

Поэтому, на мой взгляд, после убийства Бабаева таких успехов у "Ворсклы", как при нем, уже не было. При нем не могло быть и речи, чтобы была задержка по зарплате хотя бы за два месяца, он не уволил ни одного сотрудника. Сейчас есть в "Ворскле" люди, которые не получили еще долги за 2016 год. Кто уходит, тот получает, потому что иначе клуб не получит документы на лицензирование. Кто остался, ждет свои деньги.

Если нынешняя новость о желании Жеваго продать "Ворсклу" правда, меня она не удивила. Потому что нынешние руководители клуба не в состоянии продать легионеров, которых они купили. Кто их купит? Поэтому, думаю, что доля истины в этой новости вполне может быть", - сказал Павлов.