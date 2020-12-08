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Федык: Милевский в Рухе? Впервые об этом слышу
Наставник Руха про приход Артема ничего не слышал
Главный тренер "
"Если откровенно, то впервые об этом слышу. И не только потому, что прессу стараюсь не читать, а инсайды комментировать не собираюсь. Сейчас для меня самое главное - качественно подготовить футболистов "Руха" к заключительному поединку первой части сезона", - сказал Федык.
Напомним, что у Милевского истек строк контракта с белорусским "Динамо". Ранее была информация о том, что в услугах Артема заинтересованы клубы из чемпионата Кипра и УПЛ.
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