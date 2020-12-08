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Федык: Милевский в Рухе? Впервые об этом слышу

Премьер-лига
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Наставник Руха про приход Артема ничего не слышал

Федык: Милевский в Рухе? Впервые об этом слышу
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал информацию об интересе львовского клуба к Артему Милевскому.

"Если откровенно, то впервые об этом слышу. И не только потому, что прессу стараюсь не читать, а инсайды комментировать не собираюсь. Сейчас для меня самое главное - качественно подготовить футболистов "Руха" к заключительному поединку первой части сезона", - сказал Федык.

Напомним, что у Милевского истек строк контракта с белорусским "Динамо". Ранее была информация о том, что в услугах Артема заинтересованы клубы из чемпионата Кипра и УПЛ.

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В статье: Артем Милевский Рух (Львов) Динамо (Брест) Иван Федык
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