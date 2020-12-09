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Сравнение от Луческу: У Динамо было 8 украинцев и 3 легионера, а у Ференцвароша - 9 легионеров и 2 венгры

Премьер-лига
(2 голосов)

Победили украинцы

Сравнение от Луческу: У Динамо было 8 украинцев и 3 легионера, а у Ференцвароша - 9 легионеров и 2 венгры
Новина українською

Румынский коуч "Динамо", Мирча Луческу, на послематчевой пресс-конференции после победы 10 в 6 туре Лиги чемпионов над венгерским Ференцварошем ответил на вопроси представителей медиа.

- Какой результат в Лиге Европы вы будете считать удачным для "Динамо"? Какие позиции планируете усилить в зимнее межсезонье?

- Усиление зависит не от меня. Я тренирую игроков, которые у меня есть в команде. Я поздравляю своих подопечных с этим результатом, с выходом в Лигу Европы. Я тренировал этих ребят с самого начала сезона. Эти игроки выросли вместе с командой. Сегодня у нас в составе было 8 украинцев и всего 3 легионера, а в составе "Ференцвароша" - наоборот, 9 легионеров и всего 2 венгра.
Это нелегко для роста команды. Благодарен ребятам за то, чего они добились. Вместе с этими ребятами мы выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов, вышли в еврокубковую весну и находимся на первом месте в чемпионате. Я благодарен этим игрокам.

- Что для вас было самым сложным в сегодняшнем матче?

- Самым сложным в сегодняшней игре было получить результат. Нельзя забывать, что у нас молодая команда, игрокам в защитной линии 18-20 лет. Давление, важность этого матча сказывались во всех действиях.

Нелегко было играть против "Ференцвароша". Это хорошая команда, которая имеет опытных игроков в составе, хорошего тренера, демонстрирует хорошие результаты. И мы, и "Ференцварош" изначально понимали, что в очных встречах нам предстоит решить, кто выйдет в еврокубковую весну, потому что "Барселона" и "Ювентус" - команды другого уровня.

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В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) легионеры
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Источник:
Динамо

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:25
Все вірно, дві венгри...
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