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Мирча Луческу выделил ошибку Динамо в первом тайме матча с Ференцварошем

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень легко отдавали мяч, когда только что его отбирали

Мирча Луческу выделил ошибку Динамо в первом тайме матча с Ференцварошем
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после победы над "Ференцварошем" замечает - понимал, что именно игра с венграми будет важнейшей для киевской команды.

Была очень сложная игра в сложных условиях - при очень низкой температуре на газоне не лучшего качества, где невозможно было играть быстро, в одно касание. Сегодня для меня самым важным был результат, остальное отходило на второй план.

В первом тайме мы хорошо и организованно оборонялись, за исключением нескольких ошибок. Но при отборе мяча мы очень легко его отдавали сопернику. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны активнее действовать в атаке, если хотим выиграть. Мы заставили соперников больше ошибаться, забили гол. Мы очень довольны тем, как все сложилось, что мы одержали победу и вышли в евровесну.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (8)
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shat (киев)
09.12.2020 в 10:38
спасибо конечно за евровесну ! но что там делать ? Ференварешей там уже не будет
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+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 11:02
Може бути Славія П та Динамо Загреб.
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+2
0
shat (киев)
09.12.2020 в 10:37
Ференц выглядел на голову уверенней чем наши , Борячук вообще не замечал наших игроков , его бы Динамо забрало и было счастливо , уровень наших игроков выше по мастерству , но раболепие с них уже не выбить , это внутри на всю жизнь
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0
-7
Algrab (Костопiль)
09.12.2020 в 10:48
Який Борячук?
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+3
0
команид (Киев)
09.12.2020 в 10:50
То человек пишет, абы что-то написать)
+2
0
shat (киев)
09.12.2020 в 10:51
извиняюсь Зубков
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 11:03
Вони, до речі трохи схожі, ці вихідці з Маріуполя...)
0
0
мы за динамо (киев)
09.12.2020 в 12:40
для мене теж очевидні велетенські проблеми в психологічній площині. з барсою та юве взагалі в памперсах грали. ну і у вирішальному матчі уже з ференцами ну геть не виступали з позиції фаворитів. тому як наслідок саме така сумбурна гра з безліччю помилок в передачах в найпростіших ситуаціях. вразив шапаренко(я був за нього набагато кращої думки) коли в районі десь 16-ти метрів по центру перед воротами не зумів виконати просту обводку і пробити по воротам, а тупо наразився на захисника і втратив мяч. шева колись такі моменти відсотків на 100 виконував. оком не моргнувши. кенжора вже здавалось би досвідчений гравець, а при найменшому пресі вже не передачі робить а судорожно лупить по мячу на майже закритого партнера. забарний також в конвульсіях. ну в цього хоч відмазка на брак досвіду. циганков заблудився на полі, вербич загубився, депена в дитинство впав і т.д. а це тільки ференци були. про якусь впевненість у власних силах навіть говорити нічого.
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