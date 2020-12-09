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Мирча Луческу выделил ошибку Динамо в первом тайме матча с Ференцварошем
Очень легко отдавали мяч, когда только что его отбирали
Главный тренер "
Была очень сложная игра в сложных условиях - при очень низкой температуре на газоне не лучшего качества, где невозможно было играть быстро, в одно касание. Сегодня для меня самым важным был результат, остальное отходило на второй план.
В первом тайме мы хорошо и организованно оборонялись, за исключением нескольких ошибок. Но при отборе мяча мы очень легко его отдавали сопернику. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны активнее действовать в атаке, если хотим выиграть. Мы заставили соперников больше ошибаться, забили гол. Мы очень довольны тем, как все сложилось, что мы одержали победу и вышли в евровесну.
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