Цыганков выделил важность первой победы Динамо в Лиге чемпионов

Вингер киевского " Динамо " Виктор Цыганков прокомментировал победу над "Ференцварошем" (1:0) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов и выход "бело-синих" в плей-офф Лиги Европы.

- Мы понимали, что пусть ничья нас и устраивает, но играть на ничью, тем более дома, - это не в принципах киевского "Динамо". Кроме того, мы сыграли с "Ференцварошем" на выезде со счетом 2:2, хотя вели после первого тайма 2:0 и знали, что тот матч могли выигрывать, поэтому и здесь хотели победить. Первая победа в Лиге чемпионов поможет ребятам, в том числе и мне в будущем.

- Казалось, что после первого гола вы набрались сил, а "Ференцварош" будто сдался. Это был переломный момент?

- Безусловно, у соперников были моменты, они могли забивать. Но мы выстояли и реализовали свой шанс, переломив ход игры. Для нас это был комфортный счет и мы играли уже по счету.

- Каким матчем в этой Лиге чемпионов довольны?

- Каждый матч складывался по-разному. Были матчи, в которых мы играли лучше, но проиграли. Сегодня мы играли, скорее всего, не в тот футбол, который хотим показывать, но есть результат. Поэтому ощущение двоякие, но главное, что есть евровесна.

- Как влияет отсутствие болельщиков на трибунах?

- Если честно, это ужасно. Хотелось бы, чтобы болельщики возвращались на трибуны и поддерживали команду. Все-таки футбол без болельщиков - не тот футбол, к которому все привыкли. Для футболистов огромный стимул, когда люди приходят на стадион поддержать тебя.

- Впереди последний матч первой части сезона, с какими силами к нему подходите?

- Физические силы мы всегда найдем. Понятно, что это последняя игра, но поскольку у нас есть определенная задача, нельзя расслабляться. Мы должны поставить точку в этом году и только после этого идти в отпуск.