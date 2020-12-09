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Динамо будет искать игроков на две позиции - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

де Пена - все?

Динамо будет искать игроков на две позиции - ТаТоТаке
Новина українською

Во время зимней паузы киевское "Динамо" искать прежде всего нового нападающего, - сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Другая позиция - вингер.

"Нужен один или даже два инвертированные вингеры. Прежде всего левый. Ибо де Пена для Луческу не годится", - отметил ведущий.

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В статье: ТаТоТаке Карлос де Пена Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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