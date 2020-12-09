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Динамо будет искать игроков на две позиции - ТаТоТаке
де Пена - все?
Во время зимней паузы киевское "
Другая позиция - вингер.
"Нужен один или даже два инвертированные вингеры. Прежде всего левый. Ибо де Пена для Луческу не годится", - отметил ведущий.
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Источник:ТаТоТаке
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