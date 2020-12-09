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Дуэлунд устроил рождественский визит для детей в больнице
Легионер вручил подарки
Накануне праздников футболист киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд посетил отделение ортопедии и травматологии Национальной детской специализированной больницы Охматдет. По его словам, он хотел порадовать детей с наступающими зимними праздниками, поддержать и пожелать скорейшего выздоровления.
"Это был просто рождественский визит с подарками для детей. Бывать в таких местах - чистая радость. Мне очень понравилось общение с детьми. Все детки, с которыми удалось увидеться, были прекрасными и выглядели очень счастливыми", - цитирует датчанина пресс-служба "Динамо".
Напомним, что сейчас Миккель не задействован в тренировочном процессе и восстанавливается после осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом.
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