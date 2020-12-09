Дуэлунд устроил рождественский визит для детей в больнице

Накануне праздников футболист киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд посетил отделение ортопедии и травматологии Национальной детской специализированной больницы Охматдет. По его словам, он хотел порадовать детей с наступающими зимними праздниками, поддержать и пожелать скорейшего выздоровления.

"Это был просто рождественский визит с подарками для детей. Бывать в таких местах - чистая радость. Мне очень понравилось общение с детьми. Все детки, с которыми удалось увидеться, были прекрасными и выглядели очень счастливыми", - цитирует датчанина пресс-служба "Динамо".

Напомним, что сейчас Миккель не задействован в тренировочном процессе и восстанавливается после осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом.