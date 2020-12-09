  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, что в Динамо думают о вероятности трансферов Драговича и Шахаба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, что в Динамо думают о вероятности трансферов Драговича и Шахаба

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальные шансы

Стало известно, что в Динамо думают о вероятности трансферов Драговича и Шахаба
Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что слухи о вероятности транфера в "Динамо" центрального защитника-австрийца Александра Драгович и нападающего-иранца Шахаба связана с завершением контрактов обоих футболистов в их клубах.

Этот срок завершается летом 2021 года.

Через месяц, по словам Спиваковского, их можно будет подписать и ничего за них не платить. Поэтому клубы заинтересованы или предлагать новый контракт, или продавать, но за меньшие деньги.

Через месяц их можно подписать и ничего не платить. Драгович стоит 5 млн, а зимой его контракт можно купить за 2-2,5 млн. Где-то в сентябре Драгович был в окрестностях лонг-лист киевского Динамо. Но это было тогда. Сейчас же он не актуален, является как 1% его трансфера.

По Шахаба - есть традиция у украинских журналистов и руководителей клубов, чтобы всех лучших бомбардиров Олимпика "брать на просмотр в Динамо". Так было с Дегтяревым и Матаром. Очень сомневаюсь, что фамилию Шахаба хотя бы раз упоминали в присутствии Мирчи Луческу.

Позже президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что клуб не интересуется Драговичем и Шахабом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Драгович Михаил Спиваковский Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
evelinaemcowa
09.12.2020 в 15:48
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- bit.do/esuc
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 14:18
Треба своєчасно спростовувати пєнісятину.
Ответить
+4
0
avatar
armik (Киев)
09.12.2020 в 13:51
Драгович в Динамо был какой-то совершенно отмороженный, как мешком из-за угла пришибленный. Не думаю, что он тут нужен.
Ответить
+1
-6
Русланбай (Рівне)
09.12.2020 в 14:03
Драговіч - один з кращих захисників за останні років 10-ть !!! Ліпше нього тільки - Віда
Ответить
+3
0
avatar
armik (Киев)
09.12.2020 в 14:07
Гы-гы-гы.А еще лучше футбола ты разбираешься в городках и лапте.
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2020 в 15:18
А ты ара только в мужских пенисах дока...
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...