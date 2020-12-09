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Стало известно, что в Динамо думают о вероятности трансферов Драговича и Шахаба
Минимальные шансы
Журналист Михаил Спиваковский заявил, что слухи о вероятности транфера в "Динамо" центрального защитника-австрийца Александра Драгович и нападающего-иранца Шахаба связана с завершением контрактов обоих футболистов в их клубах.
Этот срок завершается летом 2021 года.
Через месяц, по словам Спиваковского, их можно будет подписать и ничего за них не платить. Поэтому клубы заинтересованы или предлагать новый контракт, или продавать, но за меньшие деньги.
Через месяц их можно подписать и ничего не платить. Драгович стоит 5 млн, а зимой его контракт можно купить за 2-2,5 млн. Где-то в сентябре Драгович был в окрестностях лонг-лист киевского Динамо. Но это было тогда. Сейчас же он не актуален, является как 1% его трансфера.
По Шахаба - есть традиция у украинских журналистов и руководителей клубов, чтобы всех лучших бомбардиров Олимпика "брать на просмотр в Динамо". Так было с Дегтяревым и Матаром. Очень сомневаюсь, что фамилию Шахаба хотя бы раз упоминали в присутствии Мирчи Луческу.
Позже президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что клуб не интересуется Драговичем и Шахабом.
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