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Суркис: Мирчу Луческу можно сравнивать только с Валерием Лобановским

Премьер-лига
(2 голосов)

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Суркис: Мирчу Луческу можно сравнивать только с Валерием Лобановским
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался об идее назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

Идея возникала, в принципе, давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, ты рассматриваешь множество кандидатур.

Идея с Мистером была всегда, но было непонятно, захочет ли он, или уйдет. Он тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей.

Я вам скажу, что его можно сравнивать только с Валерием Васильевичем Лобановским, который так работал.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (5)
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Saturn (Киев)
09.12.2020 в 15:39
От жыдяра, но нация то умная, а этот тупой!
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 15:36
Суркис, не позорь Динамо... Лобановский с молодняком рвал Барселону и Реал. А твой Мирча влетал 4:0. И только с Ференцварошем смог сыграть...вообще-то небо и земля. НЕ нужно оскверянть ВЕликого Метра такими сравнениями.
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+1
-3
balamyt (Boston)
09.12.2020 в 15:50
Суркис сравнивал не качество ..а работоспособность...Окачастве или результате говорить еще рановато...К тому же нельзя сравнивать составы ДинамоК прошлого и нынешнего..периодов.(как и составы Барсы )..Тогда во всей Европе не было такого засилия легионеров.,которые повысили качество футбола (одни Месси и Рональду чего стоят ) Вот это точно не корректно..
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+1
0
Gafan777 (Каменка)
09.12.2020 в 14:40
а что на этот случай скажут ульТРУСЫ?
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+2
-2
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ymscik (Херсон)
09.12.2020 в 14:34
Мягко говоря такое сравнение некорректно и недопустимо!
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0
-1


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