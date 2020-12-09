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Суркис: Мирчу Луческу можно сравнивать только с Валерием Лобановским
Другие не годятся
Президент "
Идея возникала, в принципе, давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, ты рассматриваешь множество кандидатур.
Идея с Мистером была всегда, но было непонятно, захочет ли он, или уйдет. Он тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей.
Я вам скажу, что его можно сравнивать только с Валерием Васильевичем Лобановским, который так работал.
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Источник:Динамо
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Комментарии (5)
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Saturn (Киев)
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Dimka26 (Чернигов)
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ymscik (Херсон)
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