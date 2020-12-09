Суркис: Мирчу Луческу можно сравнивать только с Валерием Лобановским

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался об идее назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

Идея возникала, в принципе, давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, ты рассматриваешь множество кандидатур.

Идея с Мистером была всегда, но было непонятно, захочет ли он, или уйдет. Он тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей.

Я вам скажу, что его можно сравнивать только с Валерием Васильевичем Лобановским, который так работал.