Гармаш опередил Сергея Реброва по количеству матчей в еврокубках

Поединок с "Ференцварошем" на НСК "Олимпийский" стал для 30-летнего полузащитника "бело-синих" Дениса Гармаша стал 73-м на европейской арене в футболке киевского " Динамо ".

Интересно, что по этому показателю Гармаш опередил своего бывшего наставника в "Динамо", а теперь - главного тренера наших соперников из Будапешта Сергея Реброва, на счету которого - 72 матча в еврокубках в составе киевлян.

Теперь Денис сравнялся по количеству еврокубковых баталий с бывшими игроками клуба - Валентином Белькевичем и Максимом Шацких, которые также провели по 73 встречи.

Топ-3 гвардейцев "Динамо" в еврокубках за время независимости Украины составляют Андрей Ярмоленко (80 матчей), Олег Гусев (98) и недосягаемый Александр Шовковский (143).