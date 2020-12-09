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Гармаш опередил Сергея Реброва по количеству матчей в еврокубках
Еще 7 и будет 80
Поединок с "Ференцварошем" на НСК "Олимпийский" стал для 30-летнего полузащитника "бело-синих" Дениса Гармаша стал 73-м на европейской арене в футболке киевского "
Интересно, что по этому показателю Гармаш опередил своего бывшего наставника в "Динамо", а теперь - главного тренера наших соперников из Будапешта Сергея Реброва, на счету которого - 72 матча в еврокубках в составе киевлян.
Теперь Денис сравнялся по количеству еврокубковых баталий с бывшими игроками клуба - Валентином Белькевичем и Максимом Шацких, которые также провели по 73 встречи.
Топ-3 гвардейцев "Динамо" в еврокубках за время независимости Украины составляют Андрей Ярмоленко (80 матчей), Олег Гусев (98) и недосягаемый Александр Шовковский (143).
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