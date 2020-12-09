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Дентиньо зимой может перебраться в Японию

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец якобы ведет переговоры с неназванным клубом из Японии

Дентиньо зимой может перебраться в Японию
Новина українською

Бразильский игрок "Шахтера" Дентиньо зимой может покинуть донецкий клуб.

Как сообщает бразильское издание Metropoles, футболист ведет переговоры с командой из чемпионата Японии. О каком именно клубе идет речь источник информации не дает.

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Ранее сообщалось, что Дентиньо может покинуть Украину, так как его семья (жена и дети) здесь чувствуют себя некомфортно.

Напомним, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне игрок забил 3 гола в 7 матчах, в основе выходил 4 раза.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
09.12.2020 в 20:30
Бесят...
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ZeeZoo (Кривой Рог)
09.12.2020 в 20:30
Сыбались наксуй в свои фавеллы тростник чикать
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ZeeZoo (Кривой Рог)
09.12.2020 в 20:27
Ты шо, рыба, зажралась, не комфортно ей на 600000 $ в год жить в Украине! Мужа жалко, спину рвёт в "шахте", день/ночь/48, а ей некомфортно))
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