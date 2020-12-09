Дентиньо зимой может перебраться в Японию

Бразильский игрок " Шахтера " Дентиньо зимой может покинуть донецкий клуб.

Как сообщает бразильское издание Metropoles, футболист ведет переговоры с командой из чемпионата Японии. О каком именно клубе идет речь источник информации не дает.

Ранее сообщалось, что Дентиньо может покинуть Украину, так как его семья (жена и дети) здесь чувствуют себя некомфортно.

Напомним, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне игрок забил 3 гола в 7 матчах, в основе выходил 4 раза.