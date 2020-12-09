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Дентиньо зимой может перебраться в Японию
Бразилец якобы ведет переговоры с неназванным клубом из Японии
Бразильский игрок "
Как сообщает бразильское издание Metropoles, футболист ведет переговоры с командой из чемпионата Японии. О каком именно клубе идет речь источник информации не дает.
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Ранее сообщалось, что Дентиньо может покинуть Украину, так как его семья (жена и дети) здесь чувствуют себя некомфортно.
Напомним, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне игрок забил 3 гола в 7 матчах, в основе выходил 4 раза.
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