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Суркис: “Польза” ультрас состоит лишь в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Михайлович - о конфликте ультрас с руководством клуба и главным тренером

Суркис: “Польза” ультрас состоит лишь в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о конфликте ультрас с руководством клуба и главным тренером команды.

"Есть группа людей, которые кричат, шумят, жгут. Я понимаю, если приносят какую-то пользу для команды. А “польза” состоит только в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы. Да, у них свое мнение. Я согласен, что нужно прислушиваться к своим ультрас. Но вы подождите, дайте возможность человеку поработать, судите по результату.

Если мы стремимся жить в Европе, то должны мыслить по-европейски, а не как средневековые люди. Профессионал сегодня возглавляет киевское “Динамо” и дает определенный результат. Что самое главное в футболе? Результат. А разговоры, что нам все равно какой тренер, хоть на 10-м месте будем... Я видел, что они кричали, когда тренером был Хацкевич и другие. "Физруки" и прочее... Было? Я же ничего не придумал.

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Я готов находить общий язык, разговаривать. Я хочу, чтобы болельщики поддерживали команду, особенно такие активные люди в секторах. Они нам необходимы, потому что дают очень сильный заряд. Команда чувствует ответственность. Но когда 20 тысяч болельщиков собралось на матче с “Ювентусом”, футболисты тоже уже стали мыслить по-другому. Обычно они подходили поблагодарить за поддержку к сектору ультрас, а тогда аплодировали всему стадиону. Потому что они работают на футбольном поле и в тренировочном процессе, а когда их приходят и освистывают - какая же в этом поддержка?

Пока я буду президентом клуба, я буду делать все для результата. Хочу, чтобы это усвоили все. Вкладывая здоровье, душу, деньги, буду делать все, чтобы только был результат. Результат во главе угла", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (14)
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Oлeкcин (Н.)
09.12.2020 в 21:10
Так я и не понял Сурка, полезны эти полярные петухи или нет?
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2020 в 20:59
тоже мне европеец нашелся
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+1
-2
Astor Astor (Одесса)
09.12.2020 в 20:52
Проблемы с ультрасами очень хорошо решил в свое время товарищ Юстиниан, во время событий, вошедших в историю под названием Восстание Ника. Если кто не знает, Ника - это богиня Победы, именно она была изображена на первом Кубке Мира. Который сначала навсегда отдали после трех побед на ЧМ Бразилии, потом украли, а потом нашли. Такая вот - спортивная богиня греческого происхождения. Так вот, Юстиниан все очень четко порешал с ультрасами. Их было до фига в Константинополе (нынешнем Стамбуле). И были они еще отмороженнее нынешних. Юстиниан предложил им собраться на Центральном Олимпийском Стадионе Стамбула, а потом запустил туда омоновцев из местного Беркута. Вот так быстренько, без шума и пыли навел порядок в отечестве. Говорят, под настойчивым убеждением своей дражайшей супруги Феодоры. Кстати - бывшей циркачки, гетеры и стриптизерши. А так уже собирался бежать на северо-восток по линии Ростов-Тамань-Тьмуторокань. Тем паче что и дромоны русов уже стояли наготове.
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0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 21:19
А потім твій Юстиніан утік в Ростов з награбованим.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
09.12.2020 в 20:19
Я можу не погоджуватися з їхніми окремими діями, але те, що в них є своя позиція, почуття власної гідності, і вони не продалися олігархам за дріб'язок і не стали слухняними іграшками, заслуговує лише на повагу. На відміну від тих "лагідних уболівальників", для яких власник клубу завжди правий.
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+3
-7
Po4eson (Одесса)
09.12.2020 в 20:11
Кто платит деньги, тот и танцует девушку либо no money no honey
Ответить
+7
-1
JudgeDredd (Киев)
09.12.2020 в 19:58
Проблемы с ультрас в свое время успешно решили в Англии. С их исчезновением в привычном диком виде английский футбол только выиграл.
Ответить
+13
-2
Матч Футболович
09.12.2020 в 19:24
Сурок прав как никогда. Факты в рыло 100%.
Ответить
+11
-6
Грамши (уфа)
09.12.2020 в 19:21
Ультрас это стадо обезьян, которым футбол не особо-то и интересен.
Ответить
+16
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 19:38
Сказал бы это в лицо? Уверен, что зассал бы.
Ответить
+3
-14
sergkir
09.12.2020 в 19:47
Кому сказать то надо?
+14
-2
pilips111 (Чернигов)
09.12.2020 в 20:01
Они же дети). Туповатые правда...
Ответить
+12
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 21:19
Не тупіші тебе.
0
0
kalan-86 (Анкара)
09.12.2020 в 19:10
100% Согласен. Объективно о наболевшем.
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+13
-3


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