Суркис: “Польза” ультрас состоит лишь в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы

Президент " Динамо " Игорь Суркис поделился мнением о конфликте ультрас с руководством клуба и главным тренером команды.

"Есть группа людей, которые кричат, шумят, жгут. Я понимаю, если приносят какую-то пользу для команды. А “польза” состоит только в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы. Да, у них свое мнение. Я согласен, что нужно прислушиваться к своим ультрас. Но вы подождите, дайте возможность человеку поработать, судите по результату.

Если мы стремимся жить в Европе, то должны мыслить по-европейски, а не как средневековые люди. Профессионал сегодня возглавляет киевское “Динамо” и дает определенный результат. Что самое главное в футболе? Результат. А разговоры, что нам все равно какой тренер, хоть на 10-м месте будем... Я видел, что они кричали, когда тренером был Хацкевич и другие. "Физруки" и прочее... Было? Я же ничего не придумал.

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Я готов находить общий язык, разговаривать. Я хочу, чтобы болельщики поддерживали команду, особенно такие активные люди в секторах. Они нам необходимы, потому что дают очень сильный заряд. Команда чувствует ответственность. Но когда 20 тысяч болельщиков собралось на матче с “Ювентусом”, футболисты тоже уже стали мыслить по-другому. Обычно они подходили поблагодарить за поддержку к сектору ультрас, а тогда аплодировали всему стадиону. Потому что они работают на футбольном поле и в тренировочном процессе, а когда их приходят и освистывают - какая же в этом поддержка?

Пока я буду президентом клуба, я буду делать все для результата. Хочу, чтобы это усвоили все. Вкладывая здоровье, душу, деньги, буду делать все, чтобы только был результат. Результат во главе угла", - сказал Суркис.