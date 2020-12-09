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Суркис: Переживает Шахтер или нет - я не знаю. Мы смотрим на свою команду
Чемпионская гонка в нынешнем сезоне будет ожесточенной
Президент киевского “
- У меня прекрасное настроение. Поздравляю всех, кто болел за киевское “Динамо”, с хорошим результатом и выходом в евровесну. Игра забывается - результат остается. В этой игре главным был результат. Можно было феерить, играть очень хорошо, но проиграть. Но это был своего рода финал - в таких играх важен результат.
- Был ли момент в матче с “Ференцварошем”, который заставил серьезно волноваться?
- Такого у меня не было. Был момент, когда игроки “Ференцвароша” вывалились на наши ворота во втором тайме, и время еще оставалось. Ход игры мне был понятен, почему мы играли осторожно. “Ференцварошу” надо было забивать, но они не открывались, держали мяч, иногда даже просто ради удержания. Не было каких-то опасностей. К сожалению, у нас не получилось сыграть более остро в контратакующий футбол. Но забили мяч и выиграли. С чем я и поздравляю наших болельщиков и всех, кто переживал за команду.
- Чувствуете, что “Шахтер” уже запереживал?
- Мы смотрим на свою команду, а переживает “Шахтер” или нет - я не знаю. Но я думаю, когда пришел Луческу, они изначально понимали, что это тот тренер, который создаст конкуренцию. Во всяком случае, уже не будет разрыва в 23 очка, который был в прошлом сезоне.
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