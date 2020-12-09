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Милевский: Не считаю себя легендой ни Динамо Киев, ни Динамо Брест

Премьер-лига
(2 голосов)

Легенд много быть не может

Милевский: Не считаю себя легендой ни Динамо Киев, ни Динамо Брест
Новина українською

Украинский форвард Артем Милевский в эфире ютуб-канала "Бомбардир" поделился своим пониманием значения слова "легенда" в футболе.

"Что такое легенда вообще? Для меня легенда – это Блохин, это Шевченко, это Ребров. Я не хочу, как многие, кидаться этими словами. Легенд не бывает много. Я не считаю себя легендой киевского "Динамо". Не считаю, что Ярмоленко легенда. Шовковский? Да. Как вратарь – да.

Про многих людей говорили, что они легенды. Какие, на@@й, легенды?! Есть мало людей, которые должны быть легендами. Остальные – футболисты, которые внесли вклад в тот или иной клуб. Но они не дотягивают до легенды.

Марадона легенда, Пеле легенда, Криш, Месси, Неймар будет скоро легендой. Но не может быть много легенд.

Я не считаю себя легендой и "Динамо-Брест", – сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (3)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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Очманілий Заєць (Odessa)
09.12.2020 в 23:04
Леґенда Па-ті-па
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GRaFkiyv (Фриско)
09.12.2020 в 22:39
Я не волшебник, я только учусь.
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ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 22:05
Міля ти не правий.)) Ти легенда. правда тільки гулянок. Хоча може і правильно, провів молоді роки життя в своє задоволення,
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