Милевский: Не считаю себя легендой ни Динамо Киев, ни Динамо Брест

Украинский форвард Артем Милевский в эфире ютуб-канала "Бомбардир" поделился своим пониманием значения слова "легенда" в футболе.

"Что такое легенда вообще? Для меня легенда – это Блохин, это Шевченко, это Ребров. Я не хочу, как многие, кидаться этими словами. Легенд не бывает много. Я не считаю себя легендой киевского " Динамо ". Не считаю, что Ярмоленко легенда. Шовковский? Да. Как вратарь – да.

Про многих людей говорили, что они легенды. Какие, на@@й, легенды?! Есть мало людей, которые должны быть легендами. Остальные – футболисты, которые внесли вклад в тот или иной клуб. Но они не дотягивают до легенды.

Марадона легенда, Пеле легенда, Криш, Месси, Неймар будет скоро легендой. Но не может быть много легенд.

Я не считаю себя легендой и "Динамо-Брест", – сказал Милевский.