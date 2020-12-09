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Милевский: Не считаю себя легендой ни Динамо Киев, ни Динамо Брест
Легенд много быть не может
Украинский форвард Артем Милевский в эфире ютуб-канала "Бомбардир" поделился своим пониманием значения слова "легенда" в футболе.
"Что такое легенда вообще? Для меня легенда – это Блохин, это Шевченко, это Ребров. Я не хочу, как многие, кидаться этими словами. Легенд не бывает много. Я не считаю себя легендой киевского "
Про многих людей говорили, что они легенды. Какие, на@@й, легенды?! Есть мало людей, которые должны быть легендами. Остальные – футболисты, которые внесли вклад в тот или иной клуб. Но они не дотягивают до легенды.
Марадона легенда, Пеле легенда, Криш, Месси, Неймар будет скоро легендой. Но не может быть много легенд.
Я не считаю себя легендой и "Динамо-Брест", – сказал Милевский.
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