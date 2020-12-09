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Шахтер интересуется 18-летним вингером Палмейраса

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки ведут Габриэла Верона с начала года

Шахтер интересуется 18-летним вингером Палмейраса
Новина українською

Донецкий "Шахтер" интересуется 18-летним вингером "Палмейраса" Габриэлом Вероном, сообщает Goal.

Источник пишет, что "горняки" "ведут" игрока с начала 2020 года и готовы этой зимой вступить в переговоры по парню.

Интересно, что Клаусула, которая прописана в контракте Верона составляет 60 млн евро, однако "Палмейрас" может отпустить игрока и за вдвое меньшую сумму – 30 млн.

Верон в основном играет на позиции правого вингера, но может сыграть и на левом фланге. В текущем сезоне парень провел за "Палмейрас" 26 игр, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Габриэл Верон
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Комментарии (2)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:09
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 22:05
зачем Шахте вингеры? да и еще за 30 млн? бред.. нужны форварды. плеймейкеры
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schabay (Краснодон)
09.12.2020 в 22:58
вести (обещать) не значит покупка(женитьба), но на всяк случай... ..
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