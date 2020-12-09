Донецкий " Шахтер " интересуется 18-летним вингером "Палмейраса" Габриэлом Вероном, сообщает Goal.

Источник пишет, что "горняки" "ведут" игрока с начала 2020 года и готовы этой зимой вступить в переговоры по парню.

Интересно, что Клаусула, которая прописана в контракте Верона составляет 60 млн евро, однако "Палмейрас" может отпустить игрока и за вдвое меньшую сумму – 30 млн.

Верон в основном играет на позиции правого вингера, но может сыграть и на левом фланге. В текущем сезоне парень провел за "Палмейрас" 26 игр, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.