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Суркис обсудит с Луческу потенциальные зимние трансферы Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Информация о зимних трансферах Динамо

Суркис обсудит с Луческу потенциальные зимние трансферы Динамо
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире YouTube-канала “Бомбардир” рассказал о зимних планах команды, в том числе и трансферных.

- Игорь Михайлович, ожидать ли усиления состава в зимнее межсезонье?

- Нам пока надо определиться, где мы будем проводить сборы в связи с коронавирусом. Понять, где будут спарринги. Мне нужно встретиться с главным тренером и понимать, какие позиции он хочет усилить, какие есть кандидатуры и возможность приобретения этих футболистов. Я сейчас говорю не о деньгах, а о тех, кто реально усилил бы команду, а не просто для количества пришли бы какие-то легионеры, которые будут хуже наших ребят. Поэтому я считаю, что этот разговор преждевременный до окончания сезона. Осталось совсем немного ждать, поэтому пускай болельщики еще немного потерпят. И мы будем объявлять о своих планах на межсезонье.

- Насколько правдива информация о том, что “Динамо” интересуется Шахабом и Драговичем?

- Ни с одним из этих игроков мы не вступали в переговоры.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Александар Драгович Шахаб Захеди
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Источник:
ФК Динамо

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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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