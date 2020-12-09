Суркис обсудит с Луческу потенциальные зимние трансферы Динамо

Президент " Динамо " Игорь Суркис в эфире YouTube-канала “Бомбардир” рассказал о зимних планах команды, в том числе и трансферных.

- Игорь Михайлович, ожидать ли усиления состава в зимнее межсезонье?

- Нам пока надо определиться, где мы будем проводить сборы в связи с коронавирусом. Понять, где будут спарринги. Мне нужно встретиться с главным тренером и понимать, какие позиции он хочет усилить, какие есть кандидатуры и возможность приобретения этих футболистов. Я сейчас говорю не о деньгах, а о тех, кто реально усилил бы команду, а не просто для количества пришли бы какие-то легионеры, которые будут хуже наших ребят. Поэтому я считаю, что этот разговор преждевременный до окончания сезона. Осталось совсем немного ждать, поэтому пускай болельщики еще немного потерпят. И мы будем объявлять о своих планах на межсезонье.

- Насколько правдива информация о том, что “Динамо” интересуется Шахабом и Драговичем?

- Ни с одним из этих игроков мы не вступали в переговоры.