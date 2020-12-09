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Суркис обсудит с Луческу потенциальные зимние трансферы Динамо
Информация о зимних трансферах Динамо
Президент "
- Игорь Михайлович, ожидать ли усиления состава в зимнее межсезонье?
- Нам пока надо определиться, где мы будем проводить сборы в связи с коронавирусом. Понять, где будут спарринги. Мне нужно встретиться с главным тренером и понимать, какие позиции он хочет усилить, какие есть кандидатуры и возможность приобретения этих футболистов. Я сейчас говорю не о деньгах, а о тех, кто реально усилил бы команду, а не просто для количества пришли бы какие-то легионеры, которые будут хуже наших ребят. Поэтому я считаю, что этот разговор преждевременный до окончания сезона. Осталось совсем немного ждать, поэтому пускай болельщики еще немного потерпят. И мы будем объявлять о своих планах на межсезонье.
- Насколько правдива информация о том, что “Динамо” интересуется Шахабом и Драговичем?
- Ни с одним из этих игроков мы не вступали в переговоры.
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