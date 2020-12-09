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Матч 13-го тура Динамо - Колос пройдет на стадионе Лобановского

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч уже традиционно пройдет без зрителей

Матч 13-го тура Динамо - Колос пройдет на стадионе Лобановского
Новина українською

В субботу, 12 декабря, состоится поединок 13-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Колос".

Как сообщает официальный сайт киевлян, данная встреча пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского без зрителей.

Начало матча - в 17:00.

Напомним, что после 12-и туров киевляне находятся на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 29 очков. "Колос" занимает шестое место (17 баллов).

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Динамо

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