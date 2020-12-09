Тайсон: Некоторые проблемы за пределами Украины заставляют меня думать об уходе из Шахтера

Полузащитник " Шахтера " Тайсон в эфире ТК "Футбол" прокомментировал информацию о возможном уходе из донецкого клуба в ближайшее трансферное окно.

"Я знаю, что очень многие люди меня любят в этой стране, но есть определенные проблемы за пределами страны, которые заставляют думать об этом. Я уже говорил, что у меня еще есть шесть месяцев контракта и никто не знает, что может произойти", - сказал Тайсон.