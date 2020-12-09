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Тайсон: Некоторые проблемы за пределами Украины заставляют меня думать об уходе из Шахтера
Все идет к тому, что бразилец летом уйдет из Шахтера
Полузащитник "
"Я знаю, что очень многие люди меня любят в этой стране, но есть определенные проблемы за пределами страны, которые заставляют думать об этом. Я уже говорил, что у меня еще есть шесть месяцев контракта и никто не знает, что может произойти", - сказал Тайсон.
Ранее сообщалось, что Тайсон, у которого летом заканчивается контаркт с "Шахтером", может вернуться в бразильский "Интернасьонал", воспитанником которого он является.
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