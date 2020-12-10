Премьер-лига
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После матча с Интером лазарет Шахтера пополнился двумя игроками
Бразилец и грузин
Главный тренер "
Витао травмировался. Он приезжал на игру с каким-то дискомфортом.
Хочолаву мы также привезли после травмы.
Поэтому игра завершилась с травмированными обоими игроками.
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Источник:Шахтар
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 10:11
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 08:37
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