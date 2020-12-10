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После матча с Интером лазарет Шахтера пополнился двумя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец и грузин

После матча с Интером лазарет Шахтера пополнился двумя игроками
Новина українською

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру ответил на вопрос о травмированных игроках по итогам матча 6 тура Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Витао травмировался. Он приезжал на игру с каким-то дискомфортом.

Хочолаву мы также привезли после травмы.

Поэтому игра завершилась с травмированными обоими игроками.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава Витао Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 10:11
До Євровесни рани залижуть.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 08:37
Это уже не важно))
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