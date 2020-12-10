Тайсон: Не любим находиться не в лидерах УПЛ

Атакующий полузащитник " Шахтера " бразилец Тайсон высказался о УПЛ и амбиции горняков.

У нас есть чемпионат Украины, мы там не на первом месте, а мы не любим быть не в лидерах.

Поэтому имеем сыграть последний матч в году [13 тур УПЛ - с "Ингульцом"], тогда - отдыхать и размышлять о нашем будущем.