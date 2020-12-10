Премьер-лига
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Тайсон: Не любим находиться не в лидерах УПЛ
Сейчас на вершине киевляне
Атакующий полузащитник "
У нас есть чемпионат Украины, мы там не на первом месте, а мы не любим быть не в лидерах.
Поэтому имеем сыграть последний матч в году [13 тур УПЛ - с "Ингульцом"], тогда - отдыхать и размышлять о нашем будущем.
Поединок "Ингулец" - "Шахтер" состоится 13 декабря, начало матча в 14 часов.
Напомним, что сейчас лидером УПЛ является киевское Динамо, Шахтер отстает от киевлян на 1 пункт.
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Комментарии (11)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 13:22
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DynamoKiyv (Київ)
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ProstoFAN (Донецк)
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Просто Квашин (Харьков)
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Extrim4ik (Лиман)
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Колумб (Святогорск)
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