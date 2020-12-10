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Тайсон: Не любим находиться не в лидерах УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас на вершине киевляне

Тайсон: Не любим находиться не в лидерах УПЛ
Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" бразилец Тайсон высказался о УПЛ и амбиции горняков.

У нас есть чемпионат Украины, мы там не на первом месте, а мы не любим быть не в лидерах.

Поэтому имеем сыграть последний матч в году [13 тур УПЛ - с "Ингульцом"], тогда - отдыхать и размышлять о нашем будущем.

Поединок "Ингулец" - "Шахтер" состоится 13 декабря, начало матча в 14 часов.

Напомним, что сейчас лидером УПЛ является киевское Динамо, Шахтер отстает от киевлян на 1 пункт.

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово)
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Комментарии (11)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 13:22
Звикайте...
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
10.12.2020 в 13:22
уаф поможет)))
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0
0
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ProstoFAN (Донецк)
10.12.2020 в 12:56
Фух, бандитыч с квашиным в эфире появились, а то я за них переживать начал, не случилось ли чего.
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+1
-2
emart57 (Киев)
10.12.2020 в 12:55
А с каких пор три очка разницы между ДК и Шахтером стали одним пунктом?
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
10.12.2020 в 12:12
А если без мариуполя и продажных монзулей-судей...
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+3
-2
Extrim4ik (Лиман)
10.12.2020 в 12:20
Причём тут Мариуполь У них молодые игроки, и они дают бой всем, и Динамо, и Шахтёру.. и всем остальным клубам.. А Монзуль - тем более причём, она судит нормально, никому не подыгрывает и если удаляет и у Шахтёра игроков, и у Динамо, то только если есть для этого поводы. Вар конечно её изменил, конкретно, но, что есть то есть
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+2
-3
Колумб (Святогорск)
10.12.2020 в 12:27
зЕМЛЯК воюешь с ветряныіми мельницами. это дынамовские троли
+2
-3
Extrim4ik (Лиман)
10.12.2020 в 12:25
По-моему, если шипами идёшь в ногу или другую часть тела - это по любому красная, что бы там не говорили, было намерение сыграть в мяч или нет, случайно или не случайно. Ну это так, если добавить о судействе Монзуль, да и других судей в принципе
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0
-2
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ProstoFAN (Донецк)
10.12.2020 в 12:57
... то были бы на первом с отрывом в 23 очка...
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+1
-2
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 12:01
Привыкай . Можешь даже поплакать :)
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+3
-2
Extrim4ik (Лиман)
10.12.2020 в 12:22
Хах... Ещё не конец сезона.. Неизвестно, как он закончится.. и для Тайсона в том числе. Мож он захочет уйти, как и Дентиньо, уже зимой, мало ли
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0
-2


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