Дентиньо отреагировал на слухи о возможном переходе в Японию

Бразильский нападающий " Шахтера " Дентиньо прокомментировал информацию о том, что он ведет переговоры с японским клубом.

Футболист отметил, что информация о переговорах - фейк.

Напомним, что накануне появилась информация, будто футболист из-за желания жены хочет покинуть Украину.

Известно, что в Дентиньо еще 8 месяцев до конца контракта с Шахтером, хотя говорят о вероятности перехода уже этой зимой.