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Дентиньо отреагировал на слухи о возможном переходе в Японию

Премьер-лига
(1 голосов)

Он такого не знает

Дентиньо отреагировал на слухи о возможном переходе в Японию
Новина українською

Бразильский нападающий "Шахтера" Дентиньо прокомментировал информацию о том, что он ведет переговоры с японским клубом.

Футболист отметил, что информация о переговорах - фейк.

Напомним, что накануне появилась информация, будто футболист из-за желания жены хочет покинуть Украину.

Известно, что в Дентиньо еще 8 месяцев до конца контракта с Шахтером, хотя говорят о вероятности перехода уже этой зимой.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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