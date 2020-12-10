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Дентиньо отреагировал на слухи о возможном переходе в Японию
Он такого не знает
Бразильский нападающий "
Футболист отметил, что информация о переговорах - фейк.
Напомним, что накануне появилась информация, будто футболист из-за желания жены хочет покинуть Украину.
Известно, что в Дентиньо еще 8 месяцев до конца контракта с Шахтером, хотя говорят о вероятности перехода уже этой зимой.
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Источник:Інстаграм Трибуни
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