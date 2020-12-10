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В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры

Премьер-лига
(4 голосов)

7 лет в Украине

В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры
Новина українською

34-летний бразилец-защитник Данило Силва сообщил на своей странице в соцсетях о том, что прекращает карьеру футболиста. Он поблагодарил всех клубам, где выступал, и вспомнил о киевском "Динамо".

Сегодня я официально заявляю, что иду из футбола. Это была мечта мальчика, которая стала реальностью. Я мечтал о том, чего мне удалось достичь с помощью Бога, настойчивости и усилий.

В 2010 году киевское Динамо приобрело права на мой контракт и именно там я достиг максимума в своей профессиональной карьеры. Поиграл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке Украины и чемпионате Украины.

Я - бразилец, который носил футболку Динамо 7 лет. Это клуб, который я люблю. Также чувствую большую любовь к Украине и украинцам.

В составе бело-синих Данило Силва провел 222 матча в 2010-2017 годах. Выигрывал Суперкубок, дважды чемпионат УПЛ и Кубок Украины.

После "Динамо" защитник выступал в бразильском "Интернасьонале" и до конца сентября 2020 года - в американском Лос-Анджелесе.

В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры - изображение 1

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В статье: Данило Силва Динамо (Киев) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
Даніло Сілва

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 13:20
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Хиденг (Днепр)
10.12.2020 в 13:14
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