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В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры
7 лет в Украине
34-летний бразилец-защитник Данило Силва сообщил на своей странице в соцсетях о том, что прекращает карьеру футболиста. Он поблагодарил всех клубам, где выступал, и вспомнил о киевском "
Сегодня я официально заявляю, что иду из футбола. Это была мечта мальчика, которая стала реальностью. Я мечтал о том, чего мне удалось достичь с помощью Бога, настойчивости и усилий.
В 2010 году киевское Динамо приобрело права на мой контракт и именно там я достиг максимума в своей профессиональной карьеры. Поиграл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке Украины и чемпионате Украины.
Я - бразилец, который носил футболку Динамо 7 лет. Это клуб, который я люблю. Также чувствую большую любовь к Украине и украинцам.
В составе бело-синих Данило Силва провел 222 матча в 2010-2017 годах. Выигрывал Суперкубок, дважды чемпионат УПЛ и Кубок Украины.
После "Динамо" защитник выступал в бразильском "Интернасьонале" и до конца сентября 2020 года - в американском Лос-Анджелесе.
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