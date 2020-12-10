В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры

34-летний бразилец-защитник Данило Силва сообщил на своей странице в соцсетях о том, что прекращает карьеру футболиста. Он поблагодарил всех клубам, где выступал, и вспомнил о киевском " Динамо ".

Сегодня я официально заявляю, что иду из футбола. Это была мечта мальчика, которая стала реальностью. Я мечтал о том, чего мне удалось достичь с помощью Бога, настойчивости и усилий.

В 2010 году киевское Динамо приобрело права на мой контракт и именно там я достиг максимума в своей профессиональной карьеры. Поиграл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке Украины и чемпионате Украины.

Я - бразилец, который носил футболку Динамо 7 лет. Это клуб, который я люблю. Также чувствую большую любовь к Украине и украинцам.