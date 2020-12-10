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Динамо намерено провести зимний сбор в ОАЭ
Отпуск завершат 9 января
Киевское "
Уже сегодня подопечные Мирчи Луческу начали подготовку к заключительному матчу первой части сезона против Ковалевского "Колоса". Игра состоится в Киеве 12 декабря.
Из отпуска футболисты столичной команды выйдут после 10-го января.
Первое собрание команда планирует провести в Объединенных Арабских Эмиратах. Там подопечные Мирчи Луческу пробудут 12 дней и сыграют несколько контрольных поединков.
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