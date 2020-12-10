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Динамо намерено провести зимний сбор в ОАЭ

Премьер-лига
(1 голосов)

Отпуск завершат 9 января

Динамо намерено провести зимний сбор в ОАЭ
Новина українською

Киевское "Динамо" после победы над венгерским "Ференцварошем" в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов получило день отдыха.

Уже сегодня подопечные Мирчи Луческу начали подготовку к заключительному матчу первой части сезона против Ковалевского "Колоса". Игра состоится в Киеве 12 декабря.

Из отпуска футболисты столичной команды выйдут после 10-го января.

Первое собрание команда планирует провести в Объединенных Арабских Эмиратах. Там подопечные Мирчи Луческу пробудут 12 дней и сыграют несколько контрольных поединков.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Колос (Ковалевка)
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