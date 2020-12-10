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Матч 13-го тура Десна - Мариуполь состоится в Киеве
На Олимпийском
Поединок 13-го тура
Матч перенесен из-за сложных погодных условий и по согласию приазовской команды и пройдет на НСК "Олимпийский".
Напомним, что матч "Десна" - "Мариуполь" состоится 13-го декабря. Начало встречи в 17:00.
Отметим, что 12-го декабря в рамках 13-го тура УПЛ "Динамо" примет "Колос", и эта встреча состоится в Киеве на стадионе Лобановского.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 22:47
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simargl (Чернигов)
10.12.2020 в 23:06
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