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Матч 13-го тура Десна - Мариуполь состоится в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

На Олимпийском

Матч 13-го тура Десна - Мариуполь состоится в Киеве
Новина українською

Поединок 13-го тура УПЛ "Десна" - "Мариуполь" перенесен из Чернигова в Киев.

Матч перенесен из-за сложных погодных условий и по согласию приазовской команды и пройдет на НСК "Олимпийский".

Напомним, что матч "Десна" - "Мариуполь" состоится 13-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Отметим, что 12-го декабря в рамках 13-го тура УПЛ "Динамо" примет "Колос", и эта встреча состоится в Киеве на стадионе Лобановского.

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В статье: ФК Мариуполь НСК Олимпийский Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2020 в 22:47
Ахметівці повністю захопили НСК
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simargl (Чернигов)
10.12.2020 в 23:06
короновирус осложнение на голову дал ???...
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