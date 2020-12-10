Матч 13-го тура Десна - Мариуполь состоится в Киеве

Поединок 13-го тура УПЛ "Десна" - "Мариуполь" перенесен из Чернигова в Киев.

Матч перенесен из-за сложных погодных условий и по согласию приазовской команды и пройдет на НСК "Олимпийский".

Напомним, что матч "Десна" - "Мариуполь" состоится 13-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Отметим, что 12-го декабря в рамках 13-го тура УПЛ "Динамо" примет "Колос", и эта встреча состоится в Киеве на стадионе Лобановского.