Худжамов: Кажется, Шахтер нашел замену Пятову

Экс-кипер "Шахтера" Рустам Худжамов рассказал о перспективах 19-летнего вратаря " Шахтера " Анатолия Трубина.

"Я давно слышал о перспективах Трубина, о нем мне рассказывали ребята, которые работают в академии "Шахтера". Было понятно, что рано или поздно "Шахтер" начнет искать вратаря на замену Пятову. Вот теперь, наверно, с преемником определились. Трубин родился в нужное время – когда поколение вратарей меняется.

Его сильная сторона – психологическая устойчивость. Он не обращает внимания на ошибки, не плывет.

Если говорить о вчерашней игре Трубина с "Интером", то он здорово сыграл на выходах. Было два или три момента, когда он отлично пошел в борьбу. Но не нужно его спешить перехваливать.

Парень действительно перспективный, но нужно видеть ситуацию. Мы как муравьи, которые туда-сюда носят бревно: потому что мы понесли его на руках после какого-то матча – красавчик; а потом случился матч с "Боруссией", и мы его обратно несем – не красавчик", – сказал Худжамов.