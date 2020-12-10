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Худжамов: Кажется, Шахтер нашел замену Пятову
Анатолий Трубин все чаще выходит в основном составе горняков
Экс-кипер "Шахтера" Рустам Худжамов рассказал о перспективах 19-летнего вратаря "
"Я давно слышал о перспективах Трубина, о нем мне рассказывали ребята, которые работают в академии "Шахтера". Было понятно, что рано или поздно "Шахтер" начнет искать вратаря на замену Пятову. Вот теперь, наверно, с преемником определились. Трубин родился в нужное время – когда поколение вратарей меняется.
Его сильная сторона – психологическая устойчивость. Он не обращает внимания на ошибки, не плывет.
Если говорить о вчерашней игре Трубина с "Интером", то он здорово сыграл на выходах. Было два или три момента, когда он отлично пошел в борьбу. Но не нужно его спешить перехваливать.
Парень действительно перспективный, но нужно видеть ситуацию. Мы как муравьи, которые туда-сюда носят бревно: потому что мы понесли его на руках после какого-то матча – красавчик; а потом случился матч с "Боруссией", и мы его обратно несем – не красавчик", – сказал Худжамов.
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