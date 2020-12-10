  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Худжамов: Кажется, Шахтер нашел замену Пятову
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худжамов: Кажется, Шахтер нашел замену Пятову

Премьер-лига
(2 голосов)

Анатолий Трубин все чаще выходит в основном составе горняков

Худжамов: Кажется, Шахтер нашел замену Пятову
Новина українською

Экс-кипер "Шахтера" Рустам Худжамов рассказал о перспективах 19-летнего вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина.

"Я давно слышал о перспективах Трубина, о нем мне рассказывали ребята, которые работают в академии "Шахтера". Было понятно, что рано или поздно "Шахтер" начнет искать вратаря на замену Пятову. Вот теперь, наверно, с преемником определились. Трубин родился в нужное время – когда поколение вратарей меняется.

Его сильная сторона – психологическая устойчивость. Он не обращает внимания на ошибки, не плывет.

Если говорить о вчерашней игре Трубина с "Интером", то он здорово сыграл на выходах. Было два или три момента, когда он отлично пошел в борьбу. Но не нужно его спешить перехваливать.

Парень действительно перспективный, но нужно видеть ситуацию. Мы как муравьи, которые туда-сюда носят бревно: потому что мы понесли его на руках после какого-то матча – красавчик; а потом случился матч с "Боруссией", и мы его обратно несем – не красавчик", – сказал Худжамов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...