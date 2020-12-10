Официально: Ferrexpo сосредоточится на финансировании Ворсклы. Горняка-Спорт больше не будет

Юрий Химич, один из руководителей компании Ferrexpo, которая финансирует клуб УПЛ " Ворскла ", в интервью "Кременчуцькій газеті" опроверг слухи о проблемах в полтавской команде, однако подтвердил, что клуб Первой лиги "Горняк-Спорт" прекратит свое существование.

- Юрий Витальевич, правда, что Ferrexpo больше не поддерживает футбольную команду "Ворскла"?

- Это искаженная информация. Полтавский ГОК и Компания Ferrexpo развивают и даже увеличивают поддержку ФК "Ворскла" более 25 лет и не намерены прекращать эту поддержку. Но в 2021 году мы рационализировали то, что делали раньше, и решили сфокусироваться на поддержке одной профессиональной команды Премьер-лиги - ФК "Ворскла", а также развитии детского футбола в Горишних Плавнях.

- Соответствует ли действительности информация о том, что "Ворскле" урежут финансирование?

- Не стоит верить заявлениям "желтой прессы", которые не имеют ничего общего с действительностью. ФК "Ворскла" - это единственная профессиональная команда, которую мы поддерживаем и на которой мы решили сфокусироваться. Мы довольны результатами, которые показывает "Ворскла", занимая высокие места в Премьер-лиге. Мы верим в успех команды и продолжаем ее финансировать в полном и даже увеличенном объеме. Наша цель - участие в турнирах европейской футбольной ассоциации УЕФА.

- Будете ли вы поддерживать "Горняк-Спорт"?

- После долгих лет поддержки этой профессиональной команды мы решили сфокусироваться на развитии детского футбола. В 2021 году бюджет детско-юношеского футбольного клуба "Горняк-Спорт" будет увеличен более чем на 3 млн. гривен, что более чем на 30% больше бюджета 2020 года. После детального анализа ситуации и изучения мнения жителей города мы пришли к выводу, что нет необходимости поддерживать приезжих футбольных легионеров, поскольку социальный эффект от этого проекта меньше, чем от привлечения детей из нашего региона к футболу.

В нашем городе очень много способных юных футболистов, чьи таланты необходимо развивать и которые не должны оставаться незамеченными. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы у этих ребят было футбольное поле и инвентарь для тренировок, опытный тренерский состав и возможность представлять город в различных турнирах, а также принимать турниры у нас. Очень важно дать детям возможность тренироваться в условиях, не уступающие европейским футбольным школам, а также школам столицы и других крупных городов.