УАФ расследует возможное участие Ингульца U-21 в договорных матчах

УАФ начала дисциплинарное расследование относительно одного из матчей молодежного первенства U-21.

По информации Football Hub, молодежная команда " Ингульца " (U-21) подозревается в манипулировании результатами. Это касается трех матчей команды, в том числе, недавнего с ФК "Львов" (поражение "Ингульца" 1:6).

Источник утверждает, что во время данного поединка было серьезный движение коэффициентов на количество голов и разницу забитых мячей, что и привлекло внимание УАФ.

Ассоциация уже начала дисциплинарное расследование. Сегодня, 10 декабря, следователи Комитета этики и честной игры провели беседы с игроками молодежного состава "Ингульца".