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УАФ расследует возможное участие Ингульца U-21 в договорных матчах

Премьер-лига
(1 голосов)

В частности, речь идет о матче молодежного чемпионата U-21 Львов - Ингулец

УАФ расследует возможное участие Ингульца U-21 в договорных матчах
Новина українською

УАФ начала дисциплинарное расследование относительно одного из матчей молодежного первенства U-21.

По информации Football Hub, молодежная команда "Ингульца" (U-21) подозревается в манипулировании результатами. Это касается трех матчей команды, в том числе, недавнего с ФК "Львов" (поражение "Ингульца" 1:6).

Источник утверждает, что во время данного поединка было серьезный движение коэффициентов на количество голов и разницу забитых мячей, что и привлекло внимание УАФ.

Ассоциация уже начала дисциплинарное расследование. Сегодня, 10 декабря, следователи Комитета этики и честной игры провели беседы с игроками молодежного состава "Ингульца".

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Комитет по этике и честной игре
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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ВиктАн
10.12.2020 в 20:52
Уаф реально болел за дебилов считает? Некуй дурачков из людей делать, проиграете дармоеды безмозглые суд УЕФА- уйдете накуй.
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Kolibri (Киевоград)
10.12.2020 в 20:51
Ингулец - молодец!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.12.2020 в 20:49
Себя проверьте!!!! Гарантируюсколько всего интересного накопаете
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+1
0
Rosanero (palermo)
10.12.2020 в 20:26
Ой пля ,приварюйте люки ,Поворознюк таке не любить.
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0
-1


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