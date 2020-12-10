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УАФ расследует возможное участие Ингульца U-21 в договорных матчах
В частности, речь идет о матче молодежного чемпионата U-21 Львов - Ингулец
УАФ начала дисциплинарное расследование относительно одного из матчей молодежного первенства U-21.
По информации Football Hub, молодежная команда "
Источник утверждает, что во время данного поединка было серьезный движение коэффициентов на количество голов и разницу забитых мячей, что и привлекло внимание УАФ.
Ассоциация уже начала дисциплинарное расследование. Сегодня, 10 декабря, следователи Комитета этики и честной игры провели беседы с игроками молодежного состава "Ингульца".
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