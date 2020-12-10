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Максим Тейшейра: Если в пятницу не забью Львову - покрашу волосы в розовый цвет

Премьер-лига
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Дополнительная мотивация для хавбека Олимпика

Максим Тейшейра: Если в пятницу не забью Львову - покрашу волосы в розовый цвет
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Львова", который состоится в пятницу, 11 декабря.

- Макс, уже решил, где и с кем будешь праздновать Новый год?

- Точный состав участников моего новогоднего застолья еще не знаю. Однозначно, в кругу семьи. А вот где – пока не думал. Скорее всего, в Париже. Но в последнее время нет особого настроения устраивать какую-то вечеринку. Хочется простого домашнего уюта в кругу самых близких.

- Твоё обещание покрасить волосы в розовый, в случае если тебе удастся забить 5 голов до Нового года, автоматически переносится на второй круг?

- Давайте, наконец, покончим с этим! Не забью "Львову" – обещаю, что выполню это задание. Я даже знаю, где взять краску для этого в Париже! Поэтому, если мне не удастся завтра поразить ворота соперника – вернусь из Парижа с розовыми волосами.

- Что можешь сказать о завтрашнем сопернике?

- Будет сложный матч. "Львов" находится внизу турнирной таблицы и будет сверхмотивирован добыть очки. Тоже самое касается и нашей команды. Победа может позволить "Олимпику" финишировать на 5-м месте после первого круга – очень достойный промежуточный результат.

- Если завтра "Олимпик" обыграет "Львов" мы увидим твои победные танцы в раздевалке?

- Это даже не обсуждается!

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В статье: Алекс Тейшейра ФК Львов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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