Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Если Трубину продолжат доверять, он станет №1 в Шахтере на много лет
Главное - не перехвалить парня
Экс-кипер "Шахтера" Юрий Вирт высказался о перспективах 19-летнего вратаря "Шахтера"
"Луиш Каштру не боится ставить Трубина на такие важные, решающие матчи. Против "Интера" он сыграл прекрасно: уверенно что на линии, что на выходах. Где нужно было – выручил своих партнеров, в других моментах – помог. Видим, что уверенность к нему приходит. Да, можно вспомнить предыдущие матчи, где было волнение, но с каждым матчем к нему приходит уверенность и опыт.
Трубин становится серьезной боевой единицей для донецкого "Шахтера". Если будет и дальше работать, то вырастет в хорошего вратаря. Все зависит от него. Насколько мне известно, он очень трудолюбивый парень. Опыт приходит через ошибки и труд. Главное, чтобы было доверие от главного тренера и поддержка от партнеров.
Сейчас главное для вратаря в футболе – игра ногами. Тут есть некоторые проблемы. Но у него еще нет такого опыта, как у Андрея Пятова. Нужно уделить внимание игре на выходах, хотя у него антропометрия очень хорошая, он должен чаще помогать партнерам на выходах и не бояться. Это важные компоненты.
Есть какие-то помарки и в игре на выходе, но это нормально. Вратарь должен через это пройти. Нужно работать над собой, он еще совсем молодой, нужно много учиться и развиваться. Думаю, тренер все это видит и подсказывает.
Стал ли Трубин теперь первым номером "Шахтера"? Сложно сказать, но доверие от главного тренера есть – это самое главное. Чем больше он играет, тем больше набирается опыта и уверенности. Если Каштру продолжит ему доверять, то Трубин станет голкипером номер один в "Шахтере" на много лет", – сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Милевский: После загула с Алиевым заплатили полиции по 200$, а они все равно сдали нас Суркису
- Герой футбольного дня. Тарас Степаненко
- В Киеве я достиг максимума. Бразильский экс-игрок Динамо объявил о завершении карьеры
- Два варианта усиления Динамо. Цыганык подтвердил интерес к футболистам из Украины
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО