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Вирт: Если Трубину продолжат доверять, он станет №1 в Шахтере на много лет

Премьер-лига
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Главное - не перехвалить парня

Вирт: Если Трубину продолжат доверять, он станет №1 в Шахтере на много лет
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Экс-кипер "Шахтера" Юрий Вирт высказался о перспективах 19-летнего вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина.

"Луиш Каштру не боится ставить Трубина на такие важные, решающие матчи. Против "Интера" он сыграл прекрасно: уверенно что на линии, что на выходах. Где нужно было – выручил своих партнеров, в других моментах – помог. Видим, что уверенность к нему приходит. Да, можно вспомнить предыдущие матчи, где было волнение, но с каждым матчем к нему приходит уверенность и опыт.

Трубин становится серьезной боевой единицей для донецкого "Шахтера". Если будет и дальше работать, то вырастет в хорошего вратаря. Все зависит от него. Насколько мне известно, он очень трудолюбивый парень. Опыт приходит через ошибки и труд. Главное, чтобы было доверие от главного тренера и поддержка от партнеров.

Сейчас главное для вратаря в футболе – игра ногами. Тут есть некоторые проблемы. Но у него еще нет такого опыта, как у Андрея Пятова. Нужно уделить внимание игре на выходах, хотя у него антропометрия очень хорошая, он должен чаще помогать партнерам на выходах и не бояться. Это важные компоненты.

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Есть какие-то помарки и в игре на выходе, но это нормально. Вратарь должен через это пройти. Нужно работать над собой, он еще совсем молодой, нужно много учиться и развиваться. Думаю, тренер все это видит и подсказывает.

Стал ли Трубин теперь первым номером "Шахтера"? Сложно сказать, но доверие от главного тренера есть – это самое главное. Чем больше он играет, тем больше набирается опыта и уверенности. Если Каштру продолжит ему доверять, то Трубин станет голкипером номер один в "Шахтере" на много лет", – сказал Вирт.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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