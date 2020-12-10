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Форвард Десны: Очень важно победить Мариуполь и уйти в отпуск в тройке лидеров
Десна намерена закрепиться на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ
Нападающий "Десны" Максим Дегтярев рассказал о планах команды на матч 13-го тура УПЛ с "Мариуполем", который будет для команд последним поединком в УПЛ в этом календарном году.
- "Десна" пока поднялась на третью турнирную строчку. Насколько важно место в тройке на этом этапе соревнований и насколько важно будет его сохранить за собой и на зимний перерыв?
- В первом круге осталась последняя игра - с "Мариуполем". Нужно победить и уйти в отпуск в тройке лидеров. Считаю, это очень важно. Так же как и пройти дальше в Кубке Украины. Будем настраиваться на эти два матча.
- Насколько будет реально победить в ближайшие выходные "Мариуполь", чего ждать болельщикам?
- Мы настраиваемся только на победу: не подстраиваемся под соперников, а играем в свою игру, которая приносит результат. Будем стараться и с "Мариуполем", а дальше - игра покажет.
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