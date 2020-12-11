В Олимпик должен был перейти легионер-полузащитник Динамо - ТаТоТаке

Центральный полузащитник " Динамо ", датский легионер Миккель Дуэлунд, мог перейти в аренду донецкого "Олимпика", информирует ТаТоТаке.

Игрок был очень близок к переходу в "Олимпик", но по ряду причин аренда не состоялась. Их не называют.

В этом сезоне Дуэлунд провел за "Динамо" 2 матча в УПЛ, результативными действиями не отличался.