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В Олимпик должен был перейти легионер-полузащитник Динамо - ТаТоТаке
Который имеет постоянную прописку в запасе
Центральный полузащитник "
Игрок был очень близок к переходу в "Олимпик", но по ряду причин аренда не состоялась. Их не называют.
В этом сезоне Дуэлунд провел за "Динамо" 2 матча в УПЛ, результативными действиями не отличался.
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Источник:ТаТоТаке
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Hanter44 (Baburka)
11.12.2020 в 07:59
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