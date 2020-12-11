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В Олимпик должен был перейти легионер-полузащитник Динамо - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Который имеет постоянную прописку в запасе

В Олимпик должен был перейти легионер-полузащитник Динамо - ТаТоТаке
Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо", датский легионер Миккель Дуэлунд, мог перейти в аренду донецкого "Олимпика", информирует ТаТоТаке.

Игрок был очень близок к переходу в "Олимпик", но по ряду причин аренда не состоялась. Их не называют.

В этом сезоне Дуэлунд провел за "Динамо" 2 матча в УПЛ, результативными действиями не отличался.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) ТаТоТаке Миккель Дуэлунд Миккель Дуэлунн
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
11.12.2020 в 07:59
Не перешел? Ну и ладно.О чем разговор?
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