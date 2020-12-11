Главный тренер Зари: Впереди у нас ответственная игра в УПЛ, принципиальный соперник

Коуча " Зари " Виктора Скрипника спросили после поражения в 6 туре Лиги Европы от "Браги" в Португалии (0:2), чем в команде на скамейке запасных было всего 5 игроков и насколько это повлияло на итоговый результат.

И пусть даже 20 их сидит на скамейке запасных - ты все равно только 5 можешь менять.

Мы разочаровываемся, когда выпадает той или иной игрок. Но есть и тех футболистов, которые выходят, помогают, улучшают то, стараются.

Мы меняли, когда стало уже 0: 2. Потому даем отдыхать. Уже через три дня у нас ответственная игра [поединок с Александрией], принципиальный соперник. Потом через неделю еще одна игра - поэтому уже туда больше смотрели.