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Главный тренер Зари: Впереди у нас ответственная игра в УПЛ, принципиальный соперник

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь идет о "Александрии"

Главный тренер Зари: Впереди у нас ответственная игра в УПЛ, принципиальный соперник
Новина українською

Коуча "Зари" Виктора Скрипника спросили после поражения в 6 туре Лиги Европы от "Браги" в Португалии (0:2), чем в команде на скамейке запасных было всего 5 игроков и насколько это повлияло на итоговый результат.

И пусть даже 20 их сидит на скамейке запасных - ты все равно только 5 можешь менять.

Мы разочаровываемся, когда выпадает той или иной игрок. Но есть и тех футболистов, которые выходят, помогают, улучшают то, стараются.

Мы меняли, когда стало уже 0: 2. Потому даем отдыхать. Уже через три дня у нас ответственная игра [поединок с Александрией], принципиальный соперник. Потом через неделю еще одна игра - поэтому уже туда больше смотрели.

Матч "Александрия" - "Заря" состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ФК Александрия УПЛ
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Источник:
ТК Футбол

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