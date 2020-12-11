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Главный тренер Зари: Впереди у нас ответственная игра в УПЛ, принципиальный соперник
Речь идет о "Александрии"
Коуча "
И пусть даже 20 их сидит на скамейке запасных - ты все равно только 5 можешь менять.
Мы разочаровываемся, когда выпадает той или иной игрок. Но есть и тех футболистов, которые выходят, помогают, улучшают то, стараются.
Мы меняли, когда стало уже 0: 2. Потому даем отдыхать. Уже через три дня у нас ответственная игра [поединок с Александрией], принципиальный соперник. Потом через неделю еще одна игра - поэтому уже туда больше смотрели.
Матч "Александрия" - "Заря" состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало в 19:30.
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