Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не в Чернигове. Десна примет Мариуполь в Киеве
Таки выживают из родного города?
Руководствуясь письмом от ФК "
Поединок состоится на НСК "Олимпийский" 13 декабря (время начала в 17:00) при условии выполнения требований Регламента проведения соревнований УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- "Арбитр выкинул нас, потому что мы румыны". В матче Янг Бойз – ЧФР Клуж произошел громкий скандал
- Рейтинг клубов УЕФА. Динамо не входит в топ-30, а Шахтер - вне топ-15. Заря держится в сотне
- У Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Shugart (Чернігів)
11.12.2020 в 11:27
Ответить
+1
-1
Onside (Чернігів)
11.12.2020 в 13:23
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 11:05
Ответить
0
-2
spinfloid (Kherson)
11.12.2020 в 10:56
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...