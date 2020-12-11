  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не в Чернигове. Десна примет Мариуполь в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не в Чернигове. Десна примет Мариуполь в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Таки выживают из родного города?

Не в Чернигове. Десна примет Мариуполь в Киеве
Новина українською

Руководствуясь письмом от ФК "Десна", Дирекция УПЛ приняла решение об изменении места проведения матча 13 тура УПЛ "Десна" - "Мариуполь".

Поединок состоится на НСК "Олимпийский" 13 декабря (время начала в 17:00) при условии выполнения требований Регламента проведения соревнований УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Shugart (Чернігів)
11.12.2020 в 11:27
Может из-за того, что подогрев поля не включен.
Ответить
+1
-1
Onside (Чернігів)
11.12.2020 в 13:23
Цілком можливо що це також. Бачив комент від одного з працівників клубу що у Олімпійського перевага через часткову наявність даху, що захищає від вітрів, а на гагарці зараз холодні вітри дуже вільно гуляють.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.12.2020 в 11:05
Ответить
0
-2
avatar
spinfloid (Kherson)
11.12.2020 в 10:56
Дожали?
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...