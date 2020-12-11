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Костышин опроверг слухи о предложении от Динамо по поводу Ореховского
Об этом речь не шла
Главный тренер "
Это фейк! Какие 500 000? Павел Ореховский - наш футболист, связанный с "Колосом" полноценным контрактом. Не знаю, кто распускает эти слухи.
Накануне о предложении "Колоса" от "Динамо", чтобы выкупить Ореховского, сообщил телеграмм канал "Динамо Киев Inside".
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Источник:meta-ratings
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