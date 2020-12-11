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Остап Маркевич: Не хочу учитывать фактор усталости и неудобства Десны для нас
Последний выездной
Накануне последнего матча в 2020 году, 13 тура УПЛ, против "Десны", главный тренер ФК "
- Позади командировки в 19 дней. Впереди игра с "Десной", которая является для вас очень неудобным соперником.
- Наверное не следует принимать во внимание и учитывать предыдущие результаты. Это зависит от факторов, влияющих на жизнедеятельность команды. Надеемся, что погода будет такая, какая нужна для того, чтобы мы продемонстрировали хорошую игру, такую, которая присуща нашей команде. Потому что в последних играх были условия, в которых сложно показать полноценный содержательный футбол. Надеемся на хорошую погоду и хорошее настроение.
- За семь матчей одна победа. Какой психологический настрой в команде?
- Мы не ведем такие подсчеты и не обращаем внимания.
- Присутствует фактор усталости после длительного выезда?
- Мы бы не хотели учитывать этот фактор. Потому что если ты устал или измученный - ты не победишь. Чемпион не змучуються.
- Последняя игра этого года. Какие задачи?
- Необходимо провести игру на хорошем уровне и постараться получить максимальный результат.
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