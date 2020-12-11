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За участие в групповых этапах ЛЧ и ЛЕ Шахтер, Динамо и Заря заработали 83 млн евро

Премьер-лига
(3 голосов)

Хотя этот суммированный бюджет стоит сравнить

За участие в групповых этапах ЛЧ и ЛЕ Шахтер, Динамо и Заря заработали 83 млн евро
Новина українською

По итогам группового этапа еврокубков три украинские участники Лиги чемпионов и Лиги Европы - "Шахтер", киевское "Динамо" и "Заря", суммарно заработали 83 млн евро.

А 4 представителя РПЛ заработали 87 млн. В то же время один только французский ПСЖ - 85 млн евро.

Больше всего УЕФА выплатит "Шахтеру" - команда Луиша Каштру заработала чуть более 43 млн евро. 14,7 млн "горняки" получат за участие в групповом этапе; 20,29 млн - за счет позиции в десятилетнем рейтинге клубов УЕФА; 7,88 млн - непосредственно за результаты и выход в 1/16 финала Лиги Европы и 0,2 млн - с маркетингового пула.

"Динамо" получит 35 млн евро. Киевляне также получат 14,8 евро за участие в группе, 16 млн - за десятилетний исторический рейтинг, 4 млн - за выступление в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы, и те же 0,2 млн - по маркетинговому пула.

Доходы "Динамо" и "Шахтера" подсчитаны с учетом средств, которые клубы должны вернуть УЕФА из-за последствий коронавируса.

"Заря" в Лиге Европы заработала 4,69 млн евро. Из них более половины - 2,8 млн, луганская команда получит только за участие в групповом этапе. Две победы - над АЕКом и "Лестером" принесли "Зари" 1250000 евро.

"Колос" и "Десна", которые вылетели в квалификации ЛЕ, получат от УЕФА 540 и 280 000 евро соответственно.

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В статье: Заря (Луганск) Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 13:20
Кто как может!
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