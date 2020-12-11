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Трое игроков Мариуполя не сыграют с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за травм

Трое игроков Мариуполя не сыграют с Десной
Новина українською

Остап Маркевич, наставник ФК "Мариуполь", высказался о кадровые потери команды накануне, последнего в 2020 году, матча с "Десной".

Есть определенные проблемы с составом: Быков не примет участия, Кирюханцев и Танковский получили повреждения.

Но мы надеемся, что те ребята которые есть, продемонстрируют хорошую игру и удачно заменят травмированных.

Поединок "Десна" - "Мариуполь" состоится в Киеве в воскресенье, 13 декабря. Начало встречи в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Остап Маркевич
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Источник:
Маріуполь

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