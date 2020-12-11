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Трое игроков Мариуполя не сыграют с Десной
Из-за травм
Остап Маркевич, наставник ФК "
Есть определенные проблемы с составом: Быков не примет участия, Кирюханцев и Танковский получили повреждения.
Но мы надеемся, что те ребята которые есть, продемонстрируют хорошую игру и удачно заменят травмированных.
Поединок "Десна" - "Мариуполь" состоится в Киеве в воскресенье, 13 декабря. Начало встречи в 14:00.
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Источник:Маріуполь
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