Трое игроков Мариуполя не сыграют с Десной

Остап Маркевич, наставник ФК " Мариуполь ", высказался о кадровые потери команды накануне, последнего в 2020 году, матча с "Десной".

Есть определенные проблемы с составом: Быков не примет участия, Кирюханцев и Танковский получили повреждения. Но мы надеемся, что те ребята которые есть, продемонстрируют хорошую игру и удачно заменят травмированных.

Поединок "Десна" - "Мариуполь" состоится в Киеве в воскресенье, 13 декабря. Начало встречи в 14:00.