Нападающий Зари подытожил выступления команды в Лиге Европы

Мнением о последней игре с "Брагой" (0:2) и вообще в групповом этапе Лиги Европы, поделился нападающий " Зари " Александр Гладкий.

- Тяжелая игра, но "Брага" достаточно хорошая команда, техническая, быстрая. К сожалению, не получилось выполнить те планы, на которые надеялись, но это футбол, здесь все решается на поле. У них было достаточно моментов, которые смогли реализовать, мы тоже создавали острые моменты, но не забили.

В общем выступления в Лиге Европы отмечу нашу веру и стремление, ведь все ребята безумно пытались сыграть как можно лучше. Так, где-то не удалось, где-то, наоборот, мы оправдали надежды и пожелания, так что это был достойный еврокубковый сезон. Эти игры нам принесли немало опыта, мы идем дальше, не останавливаемся и ни в коем случае не опускаем руки.

- Остановились в шаге от персонального рекорда по набранным очкам.

- О рекорд мы не думали, выходили и играли на положительный результат, а рекорды уже на второстепенном плане. Прекрасно понимали, что будет непростой сезон, все соперники сильные. Это футбол, с каждого матча нужно выносить определенные выводы. Без поражений не бывает больших побед.

- Насколько тяжело дается изменение климата? С -4 до +17...

- Я думаю, на такое не стоит обращать внимания, хорошая погода была, поле в отличном состоянии. Дождь только в начале немного помешал, но мы смогли хорошо войти в игру.

- Виктор Скрипник отметил, что выступление в еврокубках этого сезона в целом был для нас неплохим, исключение - поражение от "АЕК".

- Если главный тренер так сказал, значит, так оно и есть. У нас действительно были хорошие матчи, были моменты, были выиграны матче. Вся команда старалась.