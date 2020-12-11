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Шумский: Дисквалификации? Ничего. Будет возможность у других игроков побороться за место в старте
Сегодня Львов сыграет с Олимпиком
И.о. главного тренера "
"Я считаю, что "Олимпик" очень хорошая команда так, как там много добротных исполнителей. Плюс ко всему у них хороший тренер, который с командой работает уже длительное время. Пусть он и не так давно главный тренер в "Олимпике", но он давно вместе с командой, видел развитие своих игроков. "Олимпик" - качественная команда и это они доказали своей игрой.
Что касается отсутствия трех игроков из-за дисквалификации - ничего страшного, будет возможность сыграть у других футболистов. Пусть борются за место в стартовом составе", - сказал Шумский.
Напомним, что поединок "Олимпик" – "Львов" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет
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