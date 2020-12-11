Шумский: Дисквалификации? Ничего. Будет возможность у других игроков побороться за место в старте

И.о. главного тренера " Львова " Виталий Шумский в интервью ТК "Футбол" прокомментировал предстоящий поединок 13-го тура УПЛ с "Олимпиком".

"Я считаю, что "Олимпик" очень хорошая команда так, как там много добротных исполнителей. Плюс ко всему у них хороший тренер, который с командой работает уже длительное время. Пусть он и не так давно главный тренер в "Олимпике", но он давно вместе с командой, видел развитие своих игроков. "Олимпик" - качественная команда и это они доказали своей игрой.

Что касается отсутствия трех игроков из-за дисквалификации - ничего страшного, будет возможность сыграть у других футболистов. Пусть борются за место в стартовом составе", - сказал Шумский.