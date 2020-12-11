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Шумский: Дисквалификации? Ничего. Будет возможность у других игроков побороться за место в старте

Премьер-лига
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Сегодня Львов сыграет с Олимпиком

Шумский: Дисквалификации? Ничего. Будет возможность у других игроков побороться за место в старте
Новина українською

И.о. главного тренера "Львова" Виталий Шумский в интервью ТК "Футбол" прокомментировал предстоящий поединок 13-го тура УПЛ с "Олимпиком".

"Я считаю, что "Олимпик" очень хорошая команда так, как там много добротных исполнителей. Плюс ко всему у них хороший тренер, который с командой работает уже длительное время. Пусть он и не так давно главный тренер в "Олимпике", но он давно вместе с командой, видел развитие своих игроков. "Олимпик" - качественная команда и это они доказали своей игрой.

Что касается отсутствия трех игроков из-за дисквалификации - ничего страшного, будет возможность сыграть у других футболистов. Пусть борются за место в стартовом составе", - сказал Шумский.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Львов" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Виталий Шумский
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Источник:
ТК Футбол

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