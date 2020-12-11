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Гельзин: В Олимпике коронавирусом уже переболели практически все игроки

Премьер-лига
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Президент Олимпика рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу со Львовом

Гельзин: В Олимпике коронавирусом уже переболели практически все игроки
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии ТК "Футбол" рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу 13-го тура УПЛ со "Львовом".

"В команде есть травмированные, коронавирусом уже переболели практически все. Основная масса игроков уже здоровы, кроме травмированных. Завийский, Чогадзе и Цымбалюк еще не выздоровели после коронавируса. Надеемся выиграть и двигаться дальше", - сказал Гельзин.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Львов" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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