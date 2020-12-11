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Гельзин: В Олимпике коронавирусом уже переболели практически все игроки
Президент Олимпика рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу со Львовом
Президент "
"В команде есть травмированные, коронавирусом уже переболели практически все. Основная масса игроков уже здоровы, кроме травмированных. Завийский, Чогадзе и Цымбалюк еще не выздоровели после коронавируса. Надеемся выиграть и двигаться дальше", - сказал Гельзин.
Напомним, что поединок "Олимпик" – "Львов" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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