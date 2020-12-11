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УАФ проверит высказывания представителей Ворсклы и Ингульца про арбитров
Сообщается, что данные высказывания могут нести вред имиджу украинского футбола
Комитет этики и честной игры УАФ проверит представителей "
Комитет рассмотрит высказывания высказывания главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова и форварда Руслана Степанюка после матча с "Десной" (0:1), а также президента "Ингульца" Александра Поворознюка и тренера Сергея Лавриненко после встречи со "Львовом" (1:1).
В УАФ отмечают, что данные высказывания могут нести вред имиджу украинского футбола.
Напомним, что арбитрами этих матчей были Екатерина Монзуль и Ярослав Козык.
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