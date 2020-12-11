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Кобин: Зимой попрощаемся с некоторыми игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

В Минае зимой грядут кадровые перестановки

Кобин: Зимой попрощаемся с некоторыми игроками
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Главный тренер "Миная" Василий Кобин в комментарии ТК "Футбол" поделился планами команды на матч 13-го тура УПЛ с "Ворсклой".

"Сейчас я вижу, что команда может собрать все свои силы на этот матч. Считаю, что игра с "Ворсклой" - самая важная в этом сезоне. Нужно закончить этот год на мажорной ноте и спокойно идти в отпуск.

Мы будем прощаться с некоторыми футболистами, будем давать им статус свободных агентов. Несколько человек уже с нами не поедут на матч с "Ворсклой". Окончательное решение по остальным будем принимать уже после этого матча", - заявил Василий Кобин.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Минай" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 14:00.

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В статье: Василий Кобин Ворскла (Полтава) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
11.12.2020 в 20:32
Нужно срочно прощаться с тупым "тренером"...
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