Кобин: Зимой попрощаемся с некоторыми игроками

Главный тренер " Миная " Василий Кобин в комментарии ТК "Футбол" поделился планами команды на матч 13-го тура УПЛ с "Ворсклой".

"Сейчас я вижу, что команда может собрать все свои силы на этот матч. Считаю, что игра с "Ворсклой" - самая важная в этом сезоне. Нужно закончить этот год на мажорной ноте и спокойно идти в отпуск.

Мы будем прощаться с некоторыми футболистами, будем давать им статус свободных агентов. Несколько человек уже с нами не поедут на матч с "Ворсклой". Окончательное решение по остальным будем принимать уже после этого матча", - заявил Василий Кобин.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Минай" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 14:00.