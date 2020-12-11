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Кобин: Зимой попрощаемся с некоторыми игроками
В Минае зимой грядут кадровые перестановки
Главный тренер "
"Сейчас я вижу, что команда может собрать все свои силы на этот матч. Считаю, что игра с "Ворсклой" - самая важная в этом сезоне. Нужно закончить этот год на мажорной ноте и спокойно идти в отпуск.
Мы будем прощаться с некоторыми футболистами, будем давать им статус свободных агентов. Несколько человек уже с нами не поедут на матч с "Ворсклой". Окончательное решение по остальным будем принимать уже после этого матча", - заявил Василий Кобин.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Минай" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 14:00.
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