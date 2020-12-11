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Сабо: Ротации в составе Динамо в матче с Колосом не будет. Сыграют сильнейшие
Прогноз на матч Динамо - Колос от Йожефа Йожефовича
Экс-наставник "
"Матчи Лиги чемпионов завершились, ротации в "Динамо" не будет. Отдыхать не нужно никому. Это последняя игра в этому году. Думаю, Мирча Луческу выставит сильнейший состав. Сыграют все, кто сейчас в лучшей форме.
У коллектива Костышына очень хорошая игровая дисциплина. Он говорил, что его команда не умеет закрываться – "Колос" играет в свой футбол. Это коллектив среднего уровня, никого из игроков не выделить. Закрываться они не будут, сидя по десять человек в защите, отбиваясь.
Конечно, "Динамо" нужно выигрывать – нельзя терять очки. В отличие от игры с "Ференцварошем", в этом противостоянии уже будут голы и моменты", - сказал Сабо.
Напомним, что матч "Динамо" – "Колос" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 17:00.
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