Сабо: Ротации в составе Динамо в матче с Колосом не будет. Сыграют сильнейшие

Экс-наставник " Динамо " Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Колоса" (12 декабря).

"Матчи Лиги чемпионов завершились, ротации в "Динамо" не будет. Отдыхать не нужно никому. Это последняя игра в этому году. Думаю, Мирча Луческу выставит сильнейший состав. Сыграют все, кто сейчас в лучшей форме.

У коллектива Костышына очень хорошая игровая дисциплина. Он говорил, что его команда не умеет закрываться – "Колос" играет в свой футбол. Это коллектив среднего уровня, никого из игроков не выделить. Закрываться они не будут, сидя по десять человек в защите, отбиваясь.

Конечно, "Динамо" нужно выигрывать – нельзя терять очки. В отличие от игры с "Ференцварошем", в этом противостоянии уже будут голы и моменты", - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Динамо" – "Колос" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 17:00.