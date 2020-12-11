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Сабо: Ротации в составе Динамо в матче с Колосом не будет. Сыграют сильнейшие

Премьер-лига
(3 голосов)

Прогноз на матч Динамо - Колос от Йожефа Йожефовича

Сабо: Ротации в составе Динамо в матче с Колосом не будет. Сыграют сильнейшие
Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ против "Колоса" (12 декабря).

"Матчи Лиги чемпионов завершились, ротации в "Динамо" не будет. Отдыхать не нужно никому. Это последняя игра в этому году. Думаю, Мирча Луческу выставит сильнейший состав. Сыграют все, кто сейчас в лучшей форме.

У коллектива Костышына очень хорошая игровая дисциплина. Он говорил, что его команда не умеет закрываться – "Колос" играет в свой футбол. Это коллектив среднего уровня, никого из игроков не выделить. Закрываться они не будут, сидя по десять человек в защите, отбиваясь.

Конечно, "Динамо" нужно выигрывать – нельзя терять очки. В отличие от игры с "Ференцварошем", в этом противостоянии уже будут голы и моменты", - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Динамо" – "Колос" состоится в субботу 12 декабря и начнется в 17:00.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (7)
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2020 в 23:10
Сабо почему оставили Ротаня--кто
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0
-1
Kostya_29 (Київ)
11.12.2020 в 23:33
Блин, уже не могу терпеть, у тебя какое то помешательство. Ты как выберешь какого то тренера-мишень своих атак, то так и не успокошься! То у тебя пол года Фролов, то год Червенков, то теперь Ротань.. Во первых, неужели не хватает ума додумать, что проблема тут не в тренере а в системе? А во вторых, как можно быть настолько ограниченым, чтобы зацыклеваться на одном обьекте на такой отрезок времени???
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0
0
Golfik25 (Киев)
11.12.2020 в 22:30
Иди болей за ференцварош
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0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
11.12.2020 в 22:05
звісно будуть грати найсильніші і найбільш готові до матчу. тоже мені секрет полішинеля розкрив.
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
11.12.2020 в 21:36
Интересно, Сабо и Леоненко когда-нибудь высказываются насчет ШД, особенно, после поражений? Или их не для этого кормят?
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.12.2020 в 22:16
Сам же відповів на своє запитання.
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0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 21:25
А он разбирается в Динамо!!!
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0
-2


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