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Первенство U-21. Динамо разгромило Колос и ушло не перерыв единоличным лидером

Премьер-лига
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Горняки отстают на 9 пунктов, но у них игра в запасе

Первенство U-21. Динамо разгромило Колос и ушло не перерыв единоличным лидером
Новина українською

Молодежная команда "Динамо" провела свой заключительный матч осенней части первенства U-21, сыграв в Киеве со сверстниками из "Колоса".

Особой борьбы в матче не получилось – киевляне забили ковалевцам пять сухих мячей, и ушли на зимний перерыв лидерами таблицы

Киевская команда на данный момент набрала 36 очков. "Шахтер" U-21 отстает от лидера на 9 пунктов, но свой матч с "Ингульцом" проведет завтра.

"Динамо" - "Колос" 5:0

Голы: Надольский (12), В.Волошин (33), Ванат (42), Н.Волошин (54), Бражко (76, с пен.)

"Динамо": 1. Моргун, 2. Кузык, 3. Боль (6. Бодня, 69), 4. Биловар, 7. Надольский (18. Тлумак, 58), 9. В. Мащенко (11. Шулянский, 57), 10. Ванат (16. Сухоручко, 69), 15. В. Волошин, 21. Н.Волошин (8. Ефименко, 69), 19. Вивчаренко, 20. Бражко (к).

"Колос": 31. Кучеренко, 2. Пинчук, 3. Чибунду, 21. Ульяницкий, 24. Малаки, 99. Салабай, 77. Мораренко (к) (6. Криворучко, 79), 18. Соловьев (8. Трубников, 79), 23. Савенюк (69. Сафончик, 79). 17. Духота, 11. Коваль (7. Груша, 83).

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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