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Поворознюк о возможном участии Ингульца U-21 в договорных матчах: В реальности этого быть не может
Президент Ингульца ничего не знает о расследованию УАФ
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию о том, что
- Прокомментируйте информацию о том, что УАФ подозревает игроков "Ингульца" U-21 в участии в матчах с фиксированными результатами.
– Впервые об этом слышу.
- Вчера об этом сообщили СМИ.
– Я не знаю, еще не читал. Я знаю, что в реальности этого быть не может.
- Была информация, что следователи УАФ уже проводили беседы с игроками "Ингульца" U-21, так ли это?
– Я не знаю об этом.
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