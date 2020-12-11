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Поворознюк о возможном участии Ингульца U-21 в договорных матчах: В реальности этого быть не может

Премьер-лига
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Президент Ингульца ничего не знает о расследованию УАФ

Поворознюк о возможном участии Ингульца U-21 в договорных матчах: В реальности этого быть не может
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию о том, что УАФ начала расследование относительно возможного участия игроков молодежной команды "Ингульца" U-21 в матчах с фиксированными результатами.

- Прокомментируйте информацию о том, что УАФ подозревает игроков "Ингульца" U-21 в участии в матчах с фиксированными результатами.

– Впервые об этом слышу.

- Вчера об этом сообщили СМИ.

– Я не знаю, еще не читал. Я знаю, что в реальности этого быть не может.

- Была информация, что следователи УАФ уже проводили беседы с игроками "Ингульца" U-21, так ли это?

– Я не знаю об этом.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Трибуна

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